Kast descarta cuestionamientos a Jouannet y reafirma su continuidad como subsecretario

En medio de sus vacaciones en el sur del país, el presidente electo José Antonio Kast sostuvo este lunes reuniones con alcaldes de la Región de Los Lagos, instancia en la que abordó diversos temas. Entre ellos, la controversia que afecta a su futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, por sus vínculos pasados con imputados en el caso Tragamonedas.

Durante la jornada, Kast se reunió con el alcalde de Puerto Varas, Tomás Garate, y posteriormente con autoridades comunales de Llanquihue. Más tarde, ofreció un punto de prensa en el que defendió al diputado y presidente de Amarillos por Chile, cuyo nombramiento generó críticas desde distintos sectores políticos.

Las objeciones apuntan a sociedades, hoy inactivas, que Jouannet constituyó en el pasado y que lo vinculan con personas imputadas en el caso Tragamonedas. Incluso, algunas figuras han solicitado que no asuma el cargo el próximo 11 de marzo.

Frente a ello, Kast fue categórico: “Lo primero que tengo que decir es que tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Jouannet”. Añadió que los antecedentes conocidos “se manejaban con mucha anticipación” y que le llama la atención que “de un día para otro sea detención mediática y pública, antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento”.

El presidente electo destacó además la trayectoria de Jouannet, señalando que “ejerció un rol como diputado, delegado provincial e intendente en gobiernos anteriores, y lo hizo de manera destacada”. En esa línea, subrayó su experiencia en seguridad pública, prevención del delito y crimen organizado.

“Hoy día todos somos parte de un equipo, y por lo tanto yo al menos no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Jouannet, y le agradezco que haya aceptado la responsabilidad y hacerse cargo de esta Subsecretaría de Seguridad tan relevante para el futuro”, enfatizó.

Kast también se refirió a la decisión de Argentina de revocar el estatus de refugiado político a Galvarino Apablaza, lo que reabre la posibilidad de su extradición a Chile.

Apablaza está acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, ambos hechos ocurridos en 1991.

“Yo me alegro de la noticia de que se le quite este pseudo asilo político”, sostuvo José Antonio Kast, quien afirmó que no existen fundamentos para cuestionar las garantías del sistema judicial chileno.

La agenda de Kast en la zona concluyó con una reunión junto a la alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda, en el marco de su ronda de encuentros con autoridades locales previo al inicio de su mandato.