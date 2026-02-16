Marco Rubio y situación de Venezuela: "Está mejor sin Maduro, le hicimos varias ofertas y las rechazó"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Venezuela “está mucho mejor” tras la captura del presidente Nicolás Maduro, y afirmó que la operación militar estadounidense en Caracas fue un “éxito” necesario. Las declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa en Bratislava junto al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico.

Rubio sostuvo que, aunque “queda un largo camino por recorrer”, la situación del país sudamericano ha mejorado respecto de hace seis semanas y que la detención de Maduro abrió una oportunidad para un nuevo futuro político. Según el jefe de la diplomacia estadounidense, Washington había presentado varias ofertas al mandatario venezolano antes de la incursión, las que fueron rechazadas.

El secretario de Estado reconoció que la operación generó críticas entre algunos aliados, pero afirmó que las diferencias no impiden la cooperación internacional. En ese sentido, señaló que la intervención fue necesaria porque consideraban a Maduro un “narcoterrorista”.

Durante la conferencia, el primer ministro eslovaco cuestionó la incursión militar estadounidense en Venezuela, mientras Rubio respondió que los países pueden expresar opiniones distintas sin afectar las relaciones diplomáticas.

En paralelo, el jefe de la diplomacia estadounidense se refirió a las negociaciones con Irán, indicando que Washington retomará conversaciones indirectas en Suiza. En ese contexto, sostuvo que el diálogo con Teherán será complejo, pero aseguró que su gobierno intentará alcanzar un acuerdo, pese a que, según dijo, nadie ha logrado uno exitoso hasta ahora.