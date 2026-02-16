Ministra Vallejo respalda dichos de Gajardo sobre posible "sabotaje" en Gendarmería por liberaciones erróneas

Las dos liberaciones erróneas en manos de Gendarmería abrieron un debate profundo respecto a la labor de la institución y sus falencias, especialmente a propósito de los dichos del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien aseguró que en estos casos no se puede descartar corrupción, ni “sabotaje” en el marco de la reforma a que se busca realizar en el servicio.

Esto generó respuesta del presidente electo, José Antonio Kast, quien dijo que “nunca hay que hablar mal de las instituciones, las tenemos que respetar. Todas nuestras instituciones están formadas por hombres y mujeres muy valiosos que cuidan a Chile”.

Desde el Palacio de La Moneda, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los dichos del próximo mandatario y aseguró que “aquí no ha habido un cuestionamiento a la institución, en ningún caso, por lo tanto hay que ser responsables con esas afirmaciones”.

“Lo que ha hecho el gobierno y el ministro de Justicia es, primero, hacer valer las responsabilidades individuales a través de la institución, respaldando incluso al director de Gendarmería porque, efectivamente, hemos tenido la menor tasa de eventos en las cárceles a pesar de tener un 40% más de población privada de libertad en las cárceles. O sea, tenemos más población privada de libertad en las cárceles y, al mismo tiempo, hemos disminuido la tasa de eventos. Eso ha sido gracias a un respaldo a la institución”, argumentó.

La jefa de cartera de Segegob complementó que se han invertido mayores recursos, tecnología y mejores políticas públicas. “Ha habido en los hechos y en el discurso siempre un respaldo institucional. No hay nada de lo que haya hecho y dicho el gobierno que no garantice ese respaldo”, afirmó.

“Otra cosa muy distinta es que no seamos capaces de hacer valer la responsabilidad frente irregularidades que se cometen al de Gendarmería o que incluso haya la necesidad de investigar más allá por posibles sabotajes, que no son institucionales, sino que pueden existir en el interior de algún grupo específico de personas y por eso la investigación es tan importante. No solo los actos administrativos, los sumarios, las destituciones que se han instruido o los refuerzos de los dobles chequeos que se han instruido, sino que también poner a disposición de la justicia para que no tengamos más dudas y se esclarezcan los hechos con total responsabilidad”, enfatizó la Vocera de Gobierno.