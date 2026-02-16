Muere el actor estadounidense Robert Duvall a los 95 años

El actor estadounidense Robert Duvall falleció a los 95 años, dejando una extensa trayectoria en cine y televisión que lo consolidó como una de las figuras más respetadas de Hollywood. El intérprete es recordado por su participación en “El padrino“, “Apocalypse Now” y “Tender Mercies“, entre otras producciones emblemáticas.

Duvall inició su carrera en la década de 1960 y logró reconocimiento internacional gracias a sus interpretaciones en películas de alto impacto cultural, recibiendo múltiples premios y nominaciones a lo largo de su carrera. Entre sus galardones destacan un Premio Oscar, Globos de Oro y otros reconocimientos por su aporte a la industria cinematográfica.

La noticia de su muerte fue difundida este lunes 16 de febrero, generando reacciones en el mundo del espectáculo y entre fanáticos del cine, quienes destacaron su versatilidad actoral y su legado en el séptimo arte.