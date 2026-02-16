Diario y Radio Universidad Chile

ONU advierte que archivos de Jeffrey Epstein podrían constituir a crímenes de lesa humanidad

Nueve expertos de la Organización de las Naciones Unidas alertaron que los los documentos dan cuenta de abusos de tal magnitud, persistencia y alcance internacional que posiblemente se encuadren jurídicamente como "crímenes de lesa humanidad".

En su declaración conjunta, los especialistas plantearon que los antecedentes apuntan a la posible existencia de una estructura criminal de carácter global y  “revelan implicaciones aterradoras sobre el nivel de impunidad para estos crímenes”. 

De acuerdo con el análisis preliminar, en los archivos divulgados el 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos aparecen referencias a presuntas situaciones de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desapariciones forzadas, tortura, otros tratos crueles y feminicidios.

Para los firmantes, estas vulneraciones no pueden leerse como episodios aislados. Y denunciaron que desarrollaron “en un contexto de creencias supremacistas, racismo, corrupción, misoginia extrema y mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas de distintas partes del mundo”.

Ante ese escenario, instaron a tribunales nacionales e instancias internacionales a avanzar en un juicio que permita establecer cómo fue posible que tales prácticas se extendieran por tanto tiempo. “Es imperativo que los gobiernos actúen de manera decisiva para responsabilizar a los perpetradores”, instaron.

Uno que sea independiente e imparcial para los responsables. “Nadie es demasiado rico o poderoso para estar por encima de la ley”, subrayaron.

Los expertos también expresaron inquietud por deficiencias en la forma en que se divulgaron los documentos, advirtiendo que la exposición de información sensible podría afectar la privacidad de las víctimas y abrir espacio a represalias o nuevas formas de revictimización.

Entre quienes respaldan el pronunciamiento se encuentran la relatora sobre violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem; la experta en derecho a la privacidad, Ana Brian Nougrères; y la relatora sobre libertad de reunión y asociación, Gina Romero, entre otros.

