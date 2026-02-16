Pulp confirma regreso a Chile con concierto en Movistar Arena en junio de 2026

Diario y Radio Universidad Chile

La banda británica liderada por Jarvis Cocker vuelve al país con un concierto el 8 de junio en Movistar Arena, en el marco de la promoción de su nuevo álbum More, su primer disco de estudio en más de dos décadas.

La banda británica Pulp anunció su regreso a Chile con un concierto programado para el próximo 8 de junio de 2026 en el Movistar Arena, en Santiago. El show marcará el retorno del grupo al país tras tres años de ausencia y se enmarca en la promoción de su nuevo álbum “More”, recientemente lanzado bajo el sello Rough Trade Records.

El disco fue producido por James Ford —conocido por su trabajo con Arctic Monkeys y Fontaines D.C.— y combina la estética característica del grupo con arreglos de cuerdas y una propuesta más introspectiva y emocional. Las entradas estarán disponibles desde las 10:00 horas del viernes 20 de febrero a través del sistema Puntoticket.

Formada en 1978 en Sheffield, Inglaterra, Pulp es una de las bandas más influyentes del britpop. Liderada por el cantante y compositor Jarvis Cocker, la agrupación alcanzó su alineación clásica en los años noventa, con integrantes como Candida Doyle, Nick Banks, Steve Mackey, Russell Senior y Mark Webber, y se caracterizó por letras narrativas que retratan con ironía la vida cotidiana y la cultura británica.

Tras una década de relativa oscuridad durante los años ochenta, el grupo alcanzó reconocimiento internacional en los noventa con los álbumes “His ’n’ Hers” (1994) y “Different Class” (1995), este último ganador del Mercury Prize y considerado un clásico del pop británico. Con canciones como “Common People” y “Disco 2000”, Pulp se consolidó como uno de los referentes del movimiento, junto a Blur, Oasis y Suede.

Después de una pausa en los 2000 y reuniones esporádicas en la década siguiente, la banda retomó su actividad en los últimos años, publicando nuevo material y realizando giras que han reafirmado su influencia en la música alternativa contemporánea, más de cuatro décadas después de su formación.

