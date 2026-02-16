Servel rechazó el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos

El Servicio Electoral (Servel) rechazó el balance anual de 14 de los 24 partidos políticos formalmente constituidos.

Según informa La Tercera, los afectados son el Frente Amplio, el Partido Comunista (PC), el Partido de la Gente (PDG), el Partido Republicano, el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Demócrata Cristiano (DC) y Evolución Política (Evópoli).

También la Federación Regionalista Verde Social, Demócratas, el Partido Radical, Alianza Verde Popular, el Partido Popular, el Partido Humanista y el Partido Liberal.

En tanto, se aprobó el balance de 8 partidos, incluyendo a Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), el Partido Socialista (PS), el Movimiento Amarillos por Chile, Trabajadores Revolucionarios, Igualdad, Acción Humanista y el Partido Social Cristiano. Este último cambió su estatus de rechazado a aprobado recién esta semana.

Las restantes dos tiendas —el Partido Ecologista Verde y el Partido Nacional Libertario— no fueron consideradas en este ejercicio contable al haber sido constituidos durante el 2025.

Financiamiento público

El balance de los partidos resulta clave para asegurar el financiamiento público de las colectividades. La Ley Orgánica Constitucional 18.603 de los partidos políticos establece que recibirán aportes trimestrales del Estado calculados en base a la votación obtenida en la última elección parlamentaria, que en este caso ocurrió en noviembre de 2025. Además, se considera para el cálculo la cantidad de regiones en las que está constituido un partido.

Estos recursos permiten financiar costos administrativos, como arriendos de sede, pago de materiales y sueldos de funcionarios, entre otros.

Sin embargo, el artículo 40 establece que “el Servicio Electoral no efectuará transferencias a los partidos” cuyos balances anuales no hayan sido aprobados. Una vez pagadas las multas o aprobadas sus cuentas, el Servel procederá al pago de los montos correspondientes.

El procedimiento consiste en que el Servel envía un informe preliminar con observaciones que deben ser subsanadas. Tras recibir el balance corregido, el organismo puede mantener observaciones si persisten incumplimientos.

Desde el Servel explican que, una vez rechazado el balance, se otorgan por regla general 10 días hábiles para responder. Además, el organismo admite la subsanación de errores, incluso luego de la imposición de sanciones, con el fin de que el partido pueda salir de una situación de incumplimiento.

Dentro de las resoluciones emitidas, se indica que el Partido Republicano tiene 93 observaciones que corregir, la DC 63, el PPD 30, el Frente Amplio 42 y Demócratas 10, entre otros.

El abogado experto en temas electorales Marcelo Brunet (RN) señaló que la ley de partidos políticos no establece plazos específicos para subsanar los rechazos, aunque el artículo 44 faculta al Servel a fijar los plazos bajo criterios de eficacia y eficiencia administrativa.

Más de $14 mil millones a repartir

La situación implica el riesgo de que varios partidos no reciban millonarios aportes fiscales. Según la resolución 0053 del 6 de febrero, el Servel determinó que el monto a repartir entre todos los partidos asciende a $14.877.496.046, considerando 9.370.900 votos, conforme al límite máximo establecido por ley.

El cálculo considera el valor de la UF a la fecha ($39.690,68) y un factor de 0,04 UF por voto, equivalente a $1.587 por cada sufragio.

En base a esos cálculos, el PDG podría recibir cerca de $2 mil millones; el Partido Republicano, una cifra similar; el Frente Amplio arriesga no recibir cerca de $1,2 mil millones; y el Partido Comunista, alrededor de $840 millones.

El rechazo de los balances ocurre además en un contexto en que el Servel ordenó la disolución de 13 partidos políticos tras no alcanzar el umbral mínimo de votos en la última elección de diputados. Entre ellos figuran colectividades cuyos balances habían sido rechazados, como Evópoli y Demócratas.

El proceso continúa con un instructivo que el Servel envía detallando los pasos a seguir. En la elección de 2021, estos incluyeron la designación de un liquidador, el pago de deudas, la suspensión de contratos y el reembolso de pagos pendientes, entre otras medidas.