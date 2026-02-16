Stephanie Joffroy: la esquiadora chilena que busca su revancha olímpica en los Alpes

Desde el hace dos semanas se disfruta en el norte de Italia de los Juegos Olímpicos de Invierno con un número récord de participantes latinoamericanos: 36 atletas. Tres de ellos son chilenos. Radio Francia Internacional entrevistó a Stephanie Joffroy, una de las máximas representantes del esquí cross en Latinoamérica.

Empiezas la competencia este viernes 20 de febrero. ¿Cómo llegas física y mentalmente a Milano Cortina?

La verdad es que estoy súper entusiasmada de que ya llegue el evento. Físicamente me siento súper bien y mentalmente también estoy tranquila, con ganas ya de empezar la competición.

El esquí cross es una de las seis disciplinas del esquí acrobático, un deporte creado en Estados Unidos casi en la misma época en que nacías en Los Condes, Chile, en 1991. ¿Cómo descubres tu talento para esta disciplina?

Mi disciplina en los Juegos Olímpicos es bastante joven, esta es la quinta edición. Es un deporte que nació más o menos en los años de mi infancia. Lo vi en la televisión por primera vez en 2010, cuando fue olímpico en Vancouver. Me acuerdo perfecto de dónde estaba y lo que representó. En ese minuto, una francesa sacó medalla y yo dije: “¡Wow, esta disciplina es increíble!”. Esa francesa, Marion Josserand, se convirtió en mi entrenadora en los últimos diez años. Es una disciplina muy entretenida que cuadra perfectamente con mi personalidad y con el disfrute de ir a jugar con la nieve. Así me enamoré de este deporte.

¿Cómo empezaste a practicarlo? Porque venías de otro deporte invernal, pero no era exactamente esquí cross.

No me dedicaba al cien por ciento al esquí alpino, que es la base técnica que uno necesita para bajar una pista de esquí cross. De a poco fueron creando competencias de este evento en Chile, aunque no eran oficiales bajo el reglamento de la Federación Internacional de Esquí. Mi club, Valle Nevado, empezó a crear un grupito de esto y fuimos buscando las herramientas y construyendo la infraestructura necesaria. Empezamos con un grupo de amigos y luego se crearon circuitos sudamericanos. Fui sumando puntos oficiales para competir en eventos mayores, como la Copa Europa y luego la Copa del Mundo, que es el máximo nivel.

El esquí cross consiste en recorrer lo más rápido posible una pista llena de obstáculos. ¿Cómo se desarrolla la competencia?

Hay varias fases. Primero probamos la pista un par de veces en entrenamientos oficiales. Se puede bajar solo o en grupos de máximo cuatro. Ya en la prueba de competición olímpica, hay una bajada de clasificación individual con cronómetro. Se rankea del 1 al 32 y se organiza un tablero similar al del tenis: el mejor contra el peor. A partir de octavos de final bajamos de a cuatro. Los dos primeros que llegan a la meta pasan a la siguiente ronda (cuartos, semis) hasta llegar a la Big Final.

Es un deporte muy atractivo para el televidente. ¿Es así de divertido practicarlo?

Para un ojo inexperto es muy fácil de entender porque es muy visual: los dos primeros que llegan, pasan. No hay que explicar tecnicismos de cómo se comportó el esquí; es acción, saltos, movimiento y, a veces, contacto con otros esquiadores. La gente lo va a gozar, así que animo a todos a estar frente al televisor el 20 de febrero.

Estuviste en Sochi 2014 y Pyeongchang 2018. ¿Cómo has evolucionado desde entonces?

El deporte ha evolucionado y yo también. En lo personal, me conozco mucho mejor, sé lo que necesito y tengo más experiencia para abordar diferentes pistas. El cambio más significativo ha sido la profesionalización de mi equipo. Trabajo con un preparador físico francés, Romain Cachevenda; un psicólogo deportivo chileno, Gastón Ortiz de Rozas; y Marion Josserand, mi entrenadora de siempre. Aunque llevo un año y medio con el equipo suizo de esquí cross, Marion sigue vinculada al proyecto. El equipo suizo me ha aportado mucho en el deslizamiento de los esquís; tengo un serviceman, Jordan, que los prepara de la mejor forma. Además, el equipo suizo me da un feedback completo en cada sector de la pista, algo que una sola entrenadora no podía cubrir. Siento que ahora las oportunidades están más emparejadas con otros atletas.

Tu carrera es muy internacional: chilena, nacionalidad francesa, trabajas con suizos y vives en Francia. Los Alpes no tienen secretos para ti.

Por lo mismo estoy feliz de competir en unos Juegos Olímpicos en los Alpes, porque antes me tocaron puros juegos en Asia. Aunque no están tan cerca de donde viven mis familiares, podrán venir a verme el día de la carrera y eso me genera mucha alegría.

¿Cómo llegas a trabajar con Marion Josserand? Fue una sorpresa verla en Vancouver con su casco rosado.

Marion era una outsider en ese evento y yo no la conocía. El año que llegué a la Copa del Mundo, ella fue la primera corredora que me habló. Me vio llegar sola, con material de mala calidad y una mochila de randonnée, y me dijo: “Si necesitas ayuda o información, cuenta conmigo”. Fue muy humilde. Con el tiempo me prestó esquís que ella no ocupaba porque eran mejores que los míos. Nos hicimos amigas y, cuando ella se retiró tras Sochi, yo me quedé sin entrenador. Le ofrecí trabajar juntas y desde 2016 estamos en esto. Es una historia muy linda.

¿La has llevado a esquiar a la Cordillera de los Andes?

Sí, Marion ha venido unas siete veces a Chile.

¿Qué tal es la calidad de la nieve en América del Sur para el alto nivel?

Está perfecta. Nuestra ventaja es que cuando el circuito mundial está en verano, nosotros tenemos nieve de invierno, que es en la que competimos. Es ideal para entrenar en condiciones reales.

¿Dónde entrenan cuando no pueden viajar al hemisferio sur?

Los europeos van a los glaciares a más de 3.000 metros de altura en Austria, Suiza o Francia. Con el cambio climático es cada vez más difícil encontrar nieve todo el año. Los norteamericanos suelen viajar a Chile o Argentina porque el cambio de hora es menor y es más accesible. Nosotros tenemos la suerte de tener nieve cuando los demás tienen que buscarla.

¿Temes que el cambio climático haga desaparecer los deportes de invierno?

No creo que desaparezcan por completo durante mi existencia, pero habrá que adaptar cosas. Se podría reorganizar el calendario deportivo. Me encantaría imaginar una Copa del Mundo en Sudamérica al final del ciclo de entrenamiento que muchos equipos internacionales ya hacen allá.

No participaste en Beijing 2022 por una lesión. ¿Cómo se supera algo así estando tan cerca del viaje?

Fue sumamente difícil. Estaba en un auge deportivo único en mi carrera. Cuando me lesioné, supe que se habían ido los juegos. Marion me dijo ese día: “No te preocupes, en cuatro años estaremos de vuelta”. Diciéndolo se me ponen los pelos de punta. Me tomó semanas aceptar que debía operarme y no ir a China, pero fue la mejor decisión. He tenido seis operaciones de rodilla, así que conozco el proceso. Lamentablemente, ahora le ocurrió lo mismo a mi compañero Henrik von Appen. Me da mucha pena porque sé lo que se vive; son cosas que pasan en nuestro deporte, pero nunca queremos que ocurran en ocasiones tan especiales como unos Juegos Olímpicos.

¿Algunas palabras para él?

Le mandé un par de mensajes y le deseo mucho ánimo. Para mí es un ejemplo y siempre nos ha representado de la mejor manera. Espero que los chilenos que vamos a competir lo podamos honrar con nuestras actuaciones.