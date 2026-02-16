Tras bilateral con María Paz Arzola: ministro Cataldo asegura que el FES y la Sala Cuna Universal serán "ineludibles" para el nuevo Gobierno

En el contexto del traspaso de mando desde la administración de Gabriel Boric al gobierno electo de José Antonio Kast, se reunieron este lunes 16 de febrero el actual ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la futura titular de la cartera, María Paz Arzola. A juicio de Cataldo, fue una “buena reunión” donde primó el “buen ánimo” y que, además, fue bastante extensa.

El secretario de Estado destacó que se abordó “una visual del Ministerio de Educación desde el 2022 a la fecha”, porque “no solamente basta con abordar los temas relevantes, sino también de cómo estos se han movido, desde cómo encontramos el sistema post pandemia, con todas sus dificultades, con todas las desafíos y necesidades, al momento actual donde buena parte de ellos ya se han ido abordando con resultados positivos y otros desafíos que siguen presentes”.

A todo lo anterior, el titular de Educación agregó que se discutieron “tanto temas de política educativa como administrativos y financieros, e igualmente nos permitimos plantearle al nuevo equipo del ministerio algunas líneas respecto a potenciales desafíos futuro, pensando en la forma de abordar debates estructurales como el financiamiento, los desafíos en materia de convivencia en general, y desafíos también tan relevantes, que están asociados a la gestión y acompañamiento de Servicios Locales”.

En esa misma línea, el ministro sostuvo que el nuevo Gobierno tendrá que enfrentar “sí o sí” la implementación de los SLEP, “que esperamos que tengan continuidad como política pública, así como otras discusiones que hoy día no son materias de ley”.

Cataldo aludió específicamente a los proyectos de Sala Cuna y FES que, a su juicio, “son dos temas tremendamente importantes desde el punto de vista técnico y político”.

El ministro recordó que “hay un acuerdo transversal en el caso de la Sala Cuna y esperamos que eso efectivamente se materialice más allá de cual sea el Presidente de la República que firme esa ley”.

Cataldo indicó que espera el mismo futuro para el proyecto sobre el nuevo sistema financiamiento de la Educación Superior, teniendo en cuenta que el actual, el Crédito con Aval del Estado (CAE), significa para el Estado un gasto de cerca de un billón de pesos. “Una cantidad de recursos que efectivamente puede reducirse significativamente, para que se fortalezcan líneas como la educación parvularia y la educación escolar”, dijo.

“Más allá de si se logra un acuerdo en esta última etapa de Gobierno respecto al FES, el próximo Gobierno va a tener que enfrentar esta discusión y esperamos que se haga en el marco de lo que hemos ido construyendo como acuerdo, porque tenemos aprobada una ley en primer trámite constitucional y con acuerdo técnico en segundo trámite constitucional. Lo que resta es saber la disposición política del futuro Gobierno y oficialismo”, estimó.

A la salida de la reunión y de manera mucho más escueta, la futura ministra de Educación, María Paz Arzola, aseguró que se trató de “un primer encuentro súper valioso con las autoridades salientes y vamos a tener nuevas reuniones para profundizar más”.

Lo que se espera, justamente, es que esta sea solo la primera de varias bilaterales, que continuarán con una nueva reunión entre los ministros y otras entre los subsecretarios entrantes y salientes de Educación, Educación Parvularia y Educación Superior.

“Tenemos muchas ganas de seguir teniendo las reuniones porque acá es importante tener un buen traspaso que nos permita asegurar la operación del Ministerio y, en especial, la continuidad del servicio educativo, la entrega de beneficios y el financiamiento a los establecimientos educativos”, expresó la nueva ministra.

Por otra parte, requerida sobre la continuidad del Sistema de Admisión Escolar (SAE), -un elemento del sistema educacional respecto al que fue bastante crítica previa a su nombramiento como ministra- Arzola reiteró que fue “una primera reunión y vamos a seguir teniendo otras”.