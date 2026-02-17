Alcaldesa de Rapa Nui critica visita de Boric a la isla: “Es tardía, viene por cumplir”

La alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati (independiente), cuestionó la visita de tres días que iniciará este miércoles el Presidente Gabriel Boric a la isla, calificándola como “tardía” y señalando que responde a un gesto de último momento antes del término de su mandato.

En entrevista con La Tercera, la jefa comunal afirmó que había planteado esta percepción al equipo de avanzada del Mandatario, indicando que “a pocas semanas de dejar el gobierno, de terminar su mandato, es un poco tardío”. Añadió que, desde que asumió como alcaldesa, extendió reiteradas invitaciones al Presidente para visitar el territorio, sin que estas fueran atendidas.

Arévalo señaló que la presencia presidencial era necesaria para visibilizar las demandas del territorio insular ante el continente, pero lamentó que la visita se concrete recién al final del período de gobierno. “Siento que venir ahora es como para dar un cumplimiento de última hora por los territorios que le faltaba visitar”, sostuvo, expresando dudas sobre los compromisos concretos que podrían adquirirse en materia de recursos y soluciones para la comunidad local.

Consultada sobre si considera que se trata de un viaje meramente protocolar, respondió que “esa es la sensación que da”, recordando que otros presidentes visitaron la isla durante los primeros años de sus mandatos y en más de una ocasión, lo que calificó como una señal positiva.

Finalmente, la alcaldesa cuestionó la distancia entre el discurso y la práctica del actual gobierno en materia de descentralización y pueblos originarios. “Cuando hablamos de un presidente que desde el inicio instaló la importancia de la descentralización (…) la percepción acá colectiva y generalizada es que fue meramente un discurso”, concluyó.