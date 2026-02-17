Arica se prepara para la segunda edición del Climbing Summer Fest con exponentes de la escalada de Perú, Bolivia y Chile

Esta nueva edición del festival estará enfocado en la escalada de bloque o también conocida mayoritariamente como boulder. Los deportistas deberán resolver y escalar diferentes problemas sobre el muro, sin cuerda, ascendiendo hasta 5 metros sobre las colchonetas tratando de llegar a lo más alto en el menor número de intentos posibles.

El evento tendrá lugar los días sábado 21 y domingo 22 de febrero en las instalaciones de Muro Chinchorro, gimnasio de escalada que cuenta con una infraestructura única en la zona norte de Chile cumpliendo con la reglamentación para una competencia de carácter internacional.

A una semana del comienzo, el Climbing Summer Fest cuenta ya con 50 personas inscritas de Perú, Bolivia y Chile, con destacados deportistas de cada país.

Desde Perú asistirá Alejandro Cornejo, del equipo nacional de escalada con una larga trayectoria; desde Bolivia, nos visitará el actual campeón nacional, Javier Aliaga y desde el sur de Chile, tendremos a la joven escaladora Adriana Pineda, del Team Chile. Además, asistirán deportistas de Iquique, Antofagasta, Santiago y otras ciudades del país.

“Estamos muy felices de ver la buena acogida que ha tenido, aspiramos a ser una fecha relevante en el calendario de la escalada en latinoamérica, para desafiarnos como deportistas y conocernos entre comunidades de escaladores vecinas como Perú y Bolivia, es parte de la ventaja de residir en Arica”, explica Daygoro Núñez, socio fundador de Muro Chinchorro, además de escalador y organizador del evento.

El festival contará con tres categorías diferenciadas: novicios, avanzados y expertos, cada una con dificultades diversas, buscando movimientos dinámicos, explosivos, de fuerza y equilibrio que desafíen a los competidores. Cada ronda contará con 4 rutas a resolver en 4-5 minutos. “La idea es poder crear desafíos a la altura de cada categoría, jugando con todas las variables y, por supuesto, mostrando lo espectacular que es este deporte con movimientos únicos y llamativos”, expresa Patricio Cortez, jefe de abridores del festival y socio fundador de Muro Chinchorro.

Detrás de la organización de una competencia de escalada hay mucho trabajo y esfuerzo. Por un lado, está el equipo de abridores, quienes se encargan de diseñar los desafíos sobre el muro, creados con presas de diferentes formas, colores y adherencias, para forzar a los deportistas a lograr llegar a lo más alto. Por otro lado, existe también un equipo de jueces, quienes se encargarán de evaluar el desempeño de los competidores, un puntaje muy preciso y minucioso basado en la normativa oficial.

La instancia, que celebra este año su segunda edición, cuenta con el patrocinio de Lippi, reconocida marca deportiva chilena especializada en ropa, calzado y equipamiento para actividades al aire libre, quien aportará con premios de la mejor calidad. También acompañará Macacus, marca chilena especializada en ropa y colchonetas de escalada outdoor.

El evento será gratuito, una actividad familiar espectacular para disfrutar de un deporte apasionante en la ciudad de la eterna primavera. “Invitamos a todas las personas a acercarse y conocer este increíble deporte, la entrada será liberada y contará con una cafetería para disfrutar de ricas preparaciones mientras ven a los deportistas, no se van a arrepentir”, explica Karol Sepúlveda, presidenta del Club deportivo, social y cultural Chinchorro, quienes colaboran en la difusión de este evento.

Además, habrá un equipo kinesiológico a cargo de Physical Move encargado de atender cualquier lesión antes y después de la competencia con piscina de hielo, masajes y todo lo necesario para que los deportistas del el cien en su desempeño en la competencia.

Este apasionante deporte ha explotado en los últimos años gracias a su llegada a los Juegos Olímpicos de Tokio y posteriormente gracias a documentales como Free Solo, que ganó el Oscar donde un joven escalador, Alex Honnold, ascendía sin cuerda una imponente montaña de 900 metros.

Las inscripciones continúan abiertas para quienes deseen competir y para asistir al evento solo deben llegar el sábado 21 y domingo 22 de febrero a las instalaciones de Muro Chinchorro en Avenida Chile 1591, frente al Hotel Antay, en la playa Miramar. Toda la información está disponible en las redes de Muro Chinchorro y el Club Chinchorro