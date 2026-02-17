Dieron por superadas sus diferencias: ministra de Obras Públicas, Jessica López, sostuvo bilateral con su sucesor, Martín Arrau

Este martes, el Ministerio de Obras Públicas fue escenario de una nueva bilateral entre la administración de Gabriel Boric y el gobierno entrante de José Antonio Kast.

En la sede ministerial, ubicada en Morandé 59, se reunieron la ministra de la mencionada cartera, Jessica López, y su futuro líder, Martín Arrau, en una cita que la secretaria de Estado calificó de “muy cordial y productiva”.

“Hemos concordado programar una nueva sesión. Este Ministerio es muy grande, hay muchas temáticas que abordar y más allá de que el aprendizaje o el conocimiento en realidad se produce en la silla, igual hay toda una parte institucional y de reflexiones más de largo plazo que hacer para traspasarle al ministro cuando asuma su función”, dijo.

López y Arrau, quienes ya habían sostenido previamente otra reunión, habrían dado por superadas sus diferencias. Hace solo unas semanas hubo un cruce entre ambos, luego de que Arrau asegurara que no llegaba a cortar cintas, sino que a “reinstitucionalizar el Ministerio”.

En respuesta, López indicó que “nadie viene al MOP a cortar cintas” y defendió el valor de las inauguraciones como el cierre de procesos de largo aliento.

Ahora, la ministra de Obras Públicas enfatizó en que, para ella, lo importante está en “que se valore lo que hemos hecho, que se respete el trabajo de tantos trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y de los contratistas”.

“Nos tocó un período complejo después de la pandemia, la inflación, la situación económica y que ha tenido un impacto super concreto y efectivo en la gestión de este Ministerio. Hemos resuelto esos temas y buscado maneras de agilizar los procesos por el bien de Chile. Creemos que nos ha ido bien y lo que queremos es que eso sea reconocido”, planteó.

En esa línea, Martín Arrau agradeció el trabajo de López en el Ministerio y recalcó que las obras sobre las que conversaron son “de Estado”, “más allá de que los gobiernos pasan”.

“Es muy importante hacer estos procesos de manera ordenada para que ese sentido de trascendencia de la obra pública que acerca a los chilenos, que le trae soluciones, no se vea descontinuada o afectada por estos procesos de traspaso. Por eso este buen ambiente, este profesionalismo muy destacable y, como decía la ministra, seguiremos trabajando en otras reuniones ya en temas específicos”, adelantó.

Arrau, conocido por ser uno de los colaboradores más estrechos del presidente electo, José Antonio Kast, evitó pronunciarse sobre temas de contingencia, pero sí se refirió escuetamente a unas declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Este último, criticó el relato del gobierno de emergencia de Kast, porque se estaría levantando como excusa para “implementar reformas que signifiquen desprotección social”. En respuesta, Arrau afirmó que no se han propuesto medidas en ese sentido.

“Yo le preguntaría al ministro algún ejemplo de eso, porque cuando hablamos de un gobierno de emergencia hablamos de esto, de hacer más obras para dar más empleo, para generar los cambios que el país necesita. Eso es lo que hemos propuesto. Nada en la línea de lo que ahí se señala”, remarcó.

En los próximos días seguirán las reuniones bilaterales entre el gobierno entrante y el saliente. Durante esta jornada, continuaron las coordinaciones en el Ministerio del Deporte y también, se espera una primera reunión entre el ministro de Trabajo, Giorgio Boccardo y su sucesor, Tomás Rau.