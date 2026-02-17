Familia de Bolsonaro informa de un nueva recaída de su estado de salud

La familia del expresidente brasileño Jair Bolsonaro informó este martes una nueva recaída en su estado de salud mientras cumple una condena de más de 27 años de prisión por delitos relacionados con un intento de golpe de Estado. La situación fue dada a conocer por su hijo Carlos Bolsonaro, quien señaló que su padre presentó un deterioro durante la jornada y se encuentra bajo observación médica.

“Me han informado hace poco que el presidente Jair Bolsonaro lo pasó mal de nuevo esta tarde y está en observación. Desgraciadamente no tengo más información. Sin palabras”, escribió Carlos Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro, en sus redes sociales.

Posteriormente, la ex primera dama Michelle Bolsonaro confirmó que la condición del exmandatario es estable, luego de haber sufrido un aumento de presión arterial y mareos. Según detalló, fue atendido por el médico de turno, logró ingerir alimentos y realizó fisioterapia. “Son días difíciles, pero los superaremos”, señaló en un mensaje público.

Bolsonaro cumple condena en el centro penitenciario de Papuda, en Brasilia desde mediados de enero tras ser trasladado desde una celda en la sede de la Policía Federal. El exmandatario fue sentenciado por liderar una trama destinada a mantenerse en el poder tras las elecciones presidenciales de 2022.

El traslado a la prisión de Papuda fue dispuesto para garantizar mejores condiciones de asistencia médica. En el marco de la causa, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizó que los médicos personales de Bolsonaro puedan atenderlo sin autorización previa y que, en caso de emergencia, pueda ser trasladado a un hospital, con la obligación de informar a la justicia en un plazo de 24 horas.