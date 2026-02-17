Fernando Estenssoro por bloqueo de Estados Unidos a Cuba: "Está actuando por caprichos imperiales"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Estudios Americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, se refirió a la crisis energética y socioeconómica en Cuba que se ha agudizado con la presión de Estados Unidos.

El académico aseguró que la situación actual de la isla es “extraordinariamente crítica” por la falta de petróleo, similar o peor al periodo posterior a la caída de la Unión Soviética. Lo complejo, según Estenssoro, tiene que ver con la posible negociación entre el gobierno cubano y el de Donald Trump.

Cuba es un país de economía socialista, revolucionario desde el año 59, recordó el académico. Por lo mismo, “en la actualidad, la situación es extraordinariamente compleja, porque lo que está buscando Donald Trump, al parecer muy estimulado por el señor (Marco) Rubio, es un cambio de régimen en Cuba. Cosa que no han conseguido en 70 años”.

“No es llegar y sacar al gobierno cubano”, señaló el profesor Estenssoro. Por eso, dijo no creer que Estados Unidos vaya a invadir la isla, considerando que está la experiencia fracasada de Bahía Cochino y que los cubanos están preparados para un ataque de ese tipo.

Sin embargo, el bloqueo económico, y más específico del petróleo, es otra cosa. “Me imagino un cerco medieval, como cuando se cercaban los castillos y nadie entraba ni salía. Esta es una situación nueva, no la hemos visto, ese cerco absoluto. Y eso, claro, eso es someter a un pueblo por hambre”.

“Esa situación es extraordinaria, muy compleja y peligrosa. Lo que Estados Unidos está usando con Trump es lo que se denomina la negociación bajo presión: se sienta a negociar, pero con la pistola sobre la mesa, y si no haces lo que yo quiero, te disparo. Ese es el estilo de Donald Trump. La pregunta es qué va a pedir a Cuba. Es una situación muy compleja”, indicó el académico.

¿Cuál es el interés de Estados Unidos con Cuba? “Es un tema más bien simbólico, no se explica desde otro punto de vista. Por una parte, tiene el tema propagandístico, el sector cubano en Miami que históricamente apoya a Donald Trump (…) Por otra parte, lo que sí le interesa a Estados Unidos es sacar todo tipo de relación de América Latina con China”.

“En mi opinión, estratégicamente no tiene ningún sentido para Estados Unidos bloquear a Cuba, salvo, entre comillas, esta ansia, esta lucha que tienen entre este gigante, este Goliat con este David. Es más un tema ideológico que estratégico. O sea, Cuba jamás ha representado una amenaza para Estados Unidos, ni para sus intereses estratégicos, ni para nada”, cuestionó el experto.

Consultado sobre cuál sería el punto medio entre el gobierno cubano y el de Estados Unidos para ponerle fin al estrangulamiento, Estenssoro respondió: “En mi opinión, no puede haber nada, no tiene sentido, no hay nada que negociar con Cuba salvo el cambio de régimen. Entonces, esta suerte de negociación no va a permitir nada. Tienen que irse o poner a un títere estadounidense en el gobierno, pero Cuba no es Venezuela, a eso me refiero”.

Respecto a qué posición debería tomar el resto de la región y el resto del mundo frente a la presión de Estados Unidos en Cuba, Estenssoro señaló que mientras Cuba defiende su soberanía, “también sirve como excusa a las derechas y a las extremas derechas que lo señalan como un régimen que no es democrático, lo cual hoy en día resulta un poco irrisorio, porque si hay un Estado que está haciendo pedazos de la democracia a nivel mundial son los Estados Unidos”.

El profesor recordó que, al hablar de la invasión en Venezuela, se advirtió que se sentaba un precedente, “y si América Latina no dice nada, primero va a ser Venezuela, después va a ser Cuba y después va a ser cualquier país que no acepte una doctrina que es neoimperial”.

“Estados Unidos no está actuando por la defensa de los valores que se dio de la democracia o de los derechos humanos. Está actuando por caprichos imperiales, y considera que América Latina es su hemisferio, su hemisferio occidental, del cual hay que sacar a China”, advirtió.

Estenssoro agregó que este conflicto entre Estados Unidos y China está recién comenzando y “obviamente, todo lo decente que está quedando en este mundo critica esta actitud de Estados Unidos porque no se justifica. Y, en segundo lugar, porque está afectando a la población civil ya en condiciones extremas. En Cuba no hay energía y eso está empezando a afectar a los hospitales”.

Respecto al envío de ayuda humanitaria, señaló que “están mandando apoyo, pero no se está mandando petróleo (…) Si usted tiene un país sin energía, ¿cuánto tiempo puede resistir? ¿Cuánto tiempo hasta que no empiece a afectar? O sea, empieza a someter a su población por hambre”.

“Entonces, si aquí no hay algo más que declaraciones, es lo mismo que pasó en Gaza. ¿De qué sirven las declaraciones? Las declaraciones no salvan vidas. Si aquí no hay una acción real de apoyo y de estar dispuesto a bloquear ese bloqueo, la situación en Cuba puede ser muy compleja”, sentenció el académico.