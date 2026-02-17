Metro inicia pruebas de puertas de andén en Línea 1 con estación San Pablo como punto de partida

Metro de Santiago inició este martes las pruebas operativas del proyecto de puertas de andén en la Línea 1, marcando un hito en su plan de modernización del sistema de transporte capitalino. La estación San Pablo fue el escenario del arranque de la iniciativa, que busca reforzar la seguridad y confiabilidad del servicio en la línea más utilizada de la red.

Las primeras pruebas incluyeron la supervisión de la apertura y cierre de las puertas con trenes en circulación, en una inspección encabezada por autoridades de la empresa. El proyecto apunta a alinear los estándares de la Línea 1 con los de las Líneas 3 y 6, que ya cuentan con este tipo de infraestructura, beneficiando a cerca de 2,4 millones de usuarios diarios.

Las obras en San Pablo consideraron el reforzamiento estructural del andén, el rebaje del borde para la instalación de las puertas y la habilitación de una sala técnica para los sistemas de control y energía. Además, se realizaron ajustes al sistema de pilotaje automático para asegurar una detención precisa de los trenes, tanto de los modelos Alstom como CAF.

El plan contempla la instalación de puertas de andén en las 27 estaciones de la Línea 1, con una inversión estimada de 187,7 millones de dólares. Según el cronograma, la primera estación con el sistema operativo entrará en funcionamiento en marzo del 2026, mientras que el término del proyecto está proyectado para 2028.

En una primera etapa, las estaciones San Pablo, Neptuno y Pajaritos serán las pioneras durante 2026, tras lo cual los trabajos avanzarán por tramos sucesivos hasta completar toda la línea. Desde Metro señalaron que gran parte de las labores se realizará en horario nocturno para minimizar el impacto en la operación diaria del servicio.

La implementación de puertas de andén forma parte de una estrategia de modernización del sistema, orientada a mejorar la seguridad de los pasajeros, optimizar la operación y reducir incidentes en los andenes, consolidando estándares ya presentes en otras líneas del Metro de Santiago.