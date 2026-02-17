“Que saquen los archivos”: Hillary Clinton acusa a Trump de encubrir antecedentes clave del caso Epstein

Hillary Clinton, ex secretaria de Estado y esposa de Bill Clinton, acusó a la administración de Donald Trump de sostener un “encubrimiento permanente” en el manejo de los archivos vinculados al caso de Jeffrey Epstein, cuya red de abusos y vínculos con figuras de poder sigue generando repercusiones políticas en Washington.

En declaraciones a la BBC, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich realizada en Berlín, Clinton cuestionó la forma en que el Departamento de Justicia ha liberado millones de documentos. A su juicio, la divulgación se ha hecho de manera fragmentada, con nombres tachados y trabas a las solicitudes formuladas por congresistas. “Lo están haciendo lentamente, están censurando los nombres de los hombres que aparecen en él, están obstaculizando las solicitudes legítimas de los miembros del Congreso”, afirmó.

“Que saquen los archivos. Lo están haciendo muy despacio”, dijo Clinton.

Desde el gobierno, el fiscal general adjunto Todd Blanche ha defendido la actuación del Departamento de Justicia, asegurando que existe “compromiso con la transparencia” y negando que se esté ocultando información.

La controversia volvió a escalar luego de que el último paquete de documentos incluyera referencias al expresidente Bill Clinton. Los antecedentes describen intercambios, varios de tono obsceno, entre personal cercano al exmandatario, Epstein y su antigua colaboradora, Ghislaine Maxwell, condenada por su rol en la red de explotación sexual.

La ex secretaria de Estado sostuvo que ni ella ni su esposo “tienen nada que ocultar”. En la misma línea, el exmandatario ha negado reiteradamente cualquier conducta impropia relacionada con Epstein. No obstante, las filtraciones previas dieron cuenta de fotografías en que aparece junto al financista, así como de registros en los que compartía con personas que posteriormente fueron identificadas como víctimas.

Los Clinton comparecerán en declaraciones a puertas cerradas ante la investigación que impulsa la Cámara de Representantes. La citación se concretó luego de tensiones con el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, cuando el Congreso evaluaba declarar en desacato a la pareja por no responder oportunamente al requerimiento. Sin aludir directamente a esa disputa, Hillary afirmó que están dispuestos a declarar en instancias públicas y privadas, insistiendo en que su conocimiento sobre los hechos es “limitado” y no guarda relación con los delitos investigados.

La exsecretaria de Estado también acusó que el foco puesto sobre ella y su marido estaría siendo utilizado para “desviar la atención” del propio Trump, cuyo nombre aparece mencionado en más de mil ocasiones en los documentos desclasificados. El actual mandatario —quien inicialmente mostró reticencias a la publicación de los archivos— terminó respaldando su divulgación y ha reiterado que no tiene “nada que esconder”.

El manejo del caso ha sido duramente cuestionado tanto por sobrevivientes como por legisladores de distintos sectores, quienes acusan inconsistencias en la censura de nombres y detalles. Algunos congresistas que accedieron a versiones sin tachaduras sostuvieron que se estaría protegiendo a figuras influyentes, lo que reavivó las críticas y abrió un nuevo flanco político en torno a uno de los escándalos más sensibles de la última década en Estados Unidos.