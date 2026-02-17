Sesenta años después, se confirma hallazgo del cuerpo del sacerdote Camilo Torres

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) del Gobierno colombiano informó que el domingo realizó la entrega de los restos del sacerdote y miembro histórico del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Camilo Torres Restrepo, seis décadas después de su muerte en 1966.

“Más de dos años y medio de investigación, así como los distintos abordajes sobre las circunstancias y el contexto de la desaparición y localización del cuerpo permitieron determinar que el hallazgo realizado el 19 de junio de 2024 corresponde al padre Camilo Torres”, ha informado la UBPD en un comunicado.

Los restos fueron entregados “en un acto íntimo, reservado y bajo el mandato humanitario, extrajudicial y confidencial” al padre Javier Giraldo.

La investigación se basó en diversas fuentes históricas y de archivos de la Justicia Penal Militar que recogían la muerte de cinco personas en acciones bélicas desarrolladas el 15 de febrero de 1966 en Patio Cemento, departamento de Santander. Una de ellas resultó ser Camilo Torres.

El cuerpo fue exhumado tres años después del combate y trasladado al Pabellón Militar del cementerio municipal Campo Hermoso de Bucaramanga. Los restos allí localizados coincidían con la descripción de las heridas sufridas por Torres y las muestras de familiares del guerrillero finalmente confirmaron su identidad.

El llamado “cura guerrillero” murió a los 37 años de edad en el departamento de Santander durante una emboscada contra un grupo de militares. Cuando murió, Camilo Torres solo llevaba cuatro meses como miembro del ELN tras años de activismo político por los que era muy conocido.