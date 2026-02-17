Diario y Radio Universidad Chile

Trump dice que Cuba es una "nación fallida" pero descarta derrocar al Gobierno

La isla enfrenta una gravisima crisis energética, tras el fin del suministro de petróleo desde Venezuela. El presidente de Estados Unidos aseguró, sobre la escasez de combustible, que es "una amenaza humanitaria".
  • RFI
La isla enfrenta una gravisima crisis energética, tras el fin del suministro de petróleo desde Venezuela. El presidente de Estados Unidos aseguró, sobre la escasez de combustible, que es "una amenaza humanitaria".

“Cuba es ahora mismo una nación fallida”, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, a periodistas a bordo del Air Force One.

Sin embargo, al ser consultado sobre si Estados Unidos derrocaría al gobierno de Cuba, como Washington hizo cuando capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro, el mandatario contestó: “No creo que eso sea necesario”.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo de Venezuela y ante la presión de Washington para evitar que otros países le vendan petróleo a la isla comunista.

“Es una amenaza humanitaria”, admitió Trump sobre la escasez de combustible.

Cuba, con 9,6 millones de habitantes, dejó de recibir petróleo de su principal aliado Venezuela luego de la caída de Maduro en una incursión militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.

La Habana acusa al mandatario de querer “asfixiar” la economía nacional, que se encuentra sometida a embargo de Estados Unidos desde 1962.

