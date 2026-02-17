“Ya no es tiempo de gestos”: académicos analizan visita del Presidente Boric a Rapa Nui y su legado indígena

Ante la anunciada gira del Presidente Gabriel Boric a Rapa Nui entre el miércoles 18 y el viernes 20 de febrero, el mundo académico relacionado con los pueblos originarios observó el gesto con escepticismo.

Tras semanas de tensión marcados recientemente por el rechazo al Estatuto Especial para un Gobierno Autónomo que propuso el Ejecutivo, y en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, Salvador Millaleo, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Casa de Estudios, sostuvo que hoy predomina en Rapa Nui una sensación de distancia y frustración.

“En Rapa Nui hay una decepción bastante grande con el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Debido, primero, a las promesas que se le hicieron al comienzo del gobierno y la decepción respecto a lo que realmente resultó”, comentó en primer lugar.

Millaleo enfatizó que el viaje presidencial llega tarde, en un ciclo político que se acerca a su fin. “El Presidente no ha visitado la isla durante cuatro años y esta es una de las últimas visita que puede hacer. Entonces, el pueblo de Rapa Nui cree que esto es un fiel reflejo de que la isla no ha sido prioridad”, lamentó el académico.

A su juicio, el impacto de su visita dependerá exclusivamente de su contenido. Es decir, si realiza algún tipo de anuncio y cuál sería. “De lo contrario, puede ser visto como un gesto meramente simbólico, considerando que le quedan semanas a este gobierno. Ya no es tiempo de gestos”, advirtió.

Una visión compartida por el trabajador social, diplomático y académico Domingo Namuncura, quién recogió las críticas formuladas desde la propia administración local de la isla por medio de su alcaldesa.

En diálogo con La Tercera, la alcaldesa Elizabeth Arévalo Pakarati calificó como “tardía” la visita del Presidente Boric, recalcando que “se lo planteé directamente a su equipo de avanzada, que a mi me parecía que a pocas semanas de dejar el gobierno, de terminar su mandato, es un poco tardío”.

En esa línea, Namuncura sostuvo que “el Presidente no ha ido nunca a Rapa Nui y las veces que se solicitó audiencia tampoco resultado”. Consultado por nuestro medio, además lamentó que el momento en que se produce el viaje debilita su alcance político.

“Cuando cierras el período, ¿Cuál es el sentido de una visita de Estado? Ya no tienes mucho que prometer ni mostrar. Cualquier compromiso queda para el próximo Presidente”, criticó.

En contraste, el presidente de la Plataforma Política Mapuche y exconsejero constitucional en 2023, Alihuen Antileo, introdujo una lectura más matizada sobre el significado de la visita presidencial.

Para Antileo, el viaje mantiene un valor político y simbólico ineludible, incluso en el tramo final del mandato. “Las visitas del jefe de Estado a cualquier región del país son siempre muy importantes desde el punto de vista político y simbólico porque permiten conversar directamente con los actores sociales, políticos y culturales”, indicó.

Además, Antileo destacó que estos encuentros permiten proyectar hacia el próximo ciclo político. “Recoge las principales demandas a objeto de evaluar qué se puede traspasar a la futura administración, estableciendo una agenda”, complementó.

Improvisaciones y fallas

Uno de los puntos centrales del análisis de los académicos es la forma en que el gobierno condujo procesos como las consultas indígenas y, en el caso particular de Rapa Nui, el plebiscito que terminó rechazando la propuesta de autogobierno.

“Aquí en el continente hay una interpretación bastante distorsionada. Algunos creen que Rapa Nui rechazó los derechos indígenas, y no fue así. Fue el resultado de una consulta mal gestionada, con bastante incompetencia técnica”, aclaró Millaleo al respecto.

“Tenía muchas fallas técnicas, muchos vacíos de contenido. Los rapa nui se sintieron forzados y por eso rechazaron la propuesta”, complementó el abogado.

Además, para Millaleo este patrón no es exclusivo en la relación con la isla, sino en general con los pueblos originarios. “Lo vimos con la estrategia nacional del litio, con la consulta en el norte; con el mundo mapuche y con la Comisión de Paz y Entendimiento. Ha sido un sello común: buenas intenciones, pero incapacidad para ponerlas en práctica”, cuestionó.

Insistió, en ese sentido, que “la partida del Gobierno fue con intenciones muy elevadas, pero la materialización a lo largo de los cuatro años es muy pobre”.

Por su parte, Namuncura complementa la crítica señalando que “la política indígena va a ser evaluada después del 11 de marzo. El resultado no es suficientemente considerable”.

El diplomático recordó que gran parte de los anuncios formulados por el Presidente Boric en su Cuenta Pública en 2022 no se materializaron. “Menos de un tercio se cumplió. La Comisión de Paz y Entendimiento llegó tarde. La consulta tuvo problemas”, señaló Namuncura.

En ese sentido, repasó anuncios como el envío del proyecto de ley de reforma para darle reconocimiento constitucional a las comunidades indígenas, el cuál catalogó como “tal vez el más importante, si se hubiera cumplido en su administración”.

“Pero lo envió en período de campaña, donde todo el mundo espera cuales van a ser las correlaciones de fuerza en el Parlamento. Y como se perdió esa elección, no hay ninguna posibilidad hoy, menos ahora, que de aquí al 11 de marzo el Parlamento apruebe esa reforma. De hecho, esa reforma quedó totalmente sumida. Es decir, ya nadie habla de ella”, criticó.

Antileo, en cambio, subraya que sí existieron avances relevantes, aunque insuficientes. “En general ha habido avances, pero las expectativas iniciales no se cumplieron completamente”, señaló.

En esa línea, destacó precisamente la creación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. “Es la propuesta más ambiciosa que se ha desarrollado en los últimos 70 u 80 años (…) por su profundidad y por los recursos involucrados”, manifestó.

Legado en entredicho

Para Namuncura, el problema central de la actual administración en materia de políticas públicas relacionadas con comunidades indígenas es que “no va a ser posible decir que el Presidente Boric dejó instaladas estas leyes o estas instituciones”.

“Las políticas de Estado se definen al inicio del gobierno porque el trámite legislativo requiere tiempo. Anunciar ahora una reforma constitucional no tiene cómo sostenerse”, insistió.

Por un lado, Millaleo compartió esa mirada estructural. A su juicio, el caso de Rapa Nui reveló una debilidad transversal en la gestión indígena. “Las consultas no se pueden hacer en los últimos meses para complementar un checklist. Esto se preparó mal, habiendo tiempo para hacerlo bien”, expuso.

En tanto, Antileo indicó que el reconocimiento constitucional, pese a no concretarse aún, representó un avance político. “Es la última gran demanda histórica (…) y este gobierno se comprometió a impulsarla. Eso es un avance importante”, aseguró.

No obstante, señaló que el escenario político limitó los resultados. “Los dos procesos constituyentes fallidos afectaron el clima político para avanzar en una agenda indígena más robusta. La voluntad existió, aunque condicionada por el contexto”.”, cerró Antileo.