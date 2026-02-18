Balance de casos policiales 2025: disminuyeron los robos con violencia, pero aumentaron los delitos vinculados a drogas

Este miércoles, en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública, el titular de la cartera, Luis Cordero y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao presentaron el balance de casos policiales registrados por Carabineros y la PDI, en el período de enero a diciembre de 2025.

El principal resultado del balance fue una disminución en casi todas las familias de delitos, que incluyen delitos contra la vida o integridad de las personas (-1,8%), violencia intrafamiliar (-3,2%), delitos contra la propiedad (-2,4%), incivilidades (-0,8%) y robos violentos.

Estos últimos, destacaron especialmente las autoridades, bajaron en un 9,8%, incididos por disminuciones en los robos violentos de vehículos motorizados (22,26%) y también los robos con violencia o intimidación (12%).

En 2025, la tasa de robos violentos pasó de 600,1 a 541,5 casos cada 100 mil habitantes, lo que en términos de frecuencia significa que hubo 11 mil 129 casos menos.

De acuerdo al ministro Luis Cordero, ese resultado se explica, en buena parte, “por las estrategias de intervención policial, porque corresponden a delitos que tienen alto impacto en el temor y en la percepción de seguridad por parte de las personas”.

“El Estado de Chile, a través de sus distintos niveles nacionales, regionales y locales, debe seguir persistiendo en este esfuerzo que han estado desarrollando las policías en este ámbito y que ahora, con la Ley de Seguridad Municipal, los municipios también podrán cumplir un rol muy significativo en él”, agregó.

De todas maneras, las autoridades informaron que donde sí hubo un aumento fue en los delitos asociados a armas, que subieron en un 2,4% en comparación con el 2024; y de drogas, que tuvieron un alza considerable de 17,9%.

Según Cordero, esto se debe a “políticas de mayor fiscalización” en las policías, “y en segundo lugar, a focos de persecución penal identificados en la Política de Persecución Penal por parte del Ministerio Público y en la política de seguridad pública”.

Como parte de sus conclusiones, el secretario de Estado relevó la importancia de que se cuente con cifras y que a partir de ellas, las autoridades y también el restos de los actores del mundo político, puedan tomar decisiones y debatir.

“Chile tiene cifras que son extremadamente importantes para disponer de un debate público serio, informado, riguroso en materia de seguridad y esencialmente para cumplir con el mandato del Ministerio de Seguridad Pública, de adoptar sus decisiones en base a la evidencia”, estimó.