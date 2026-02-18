Boric destaca candidatura de Bachelet ante diplomáticos y Gobierno lanza sitio web

Ante los miembros del Cuerpo Diplomático y representantes de organismos internacionales en Chile, el Presidente Gabriel Boric Font destacó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Además, la Cancillería lanzó la página oficial de su campaña.

En un encuentro que se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el mandatario expresó que “nosotros no creemos que se deban resolver los conflictos y diferencias por medio del uso de la fuerza, sino a través del diálogo y las reglas compartidas”.

Luego, dijo que el liderazgo de Bachelet va en línea con ese principio y que su candidatura “no es un gesto simbólico, no es una apuesta identitaria, es una afirmación de la necesidad de un liderazgo capaz de construir confianza, que ha demostrado su vocación de diálogo, su voluntad, y en el ejercicio de su propia vida, de tender puentes donde antes habían abismos”.

Además, aseguró que la trayectoria de la exmandataria “encarna la defensa del multilateralismo, la vigencia irrestricta de los derechos humanos en todo tiempo y lugar, y la cooperación internacional”.

PÁGINA OFICIAL

Previamente, la Cancillería lanzó la página web oficial de la candidatura Michelle Bachelet con los focos estratégicos de la campaña.

Principalmente, la campaña destaca que “las Naciones Unidas siguen siendo el espacio único e irremplazable donde la humanidad se reúne para enfrentar desafíos comunes. En un contexto de crisis múltiples, conflictos, cambio climático, desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, la ONU debe renovarse para seguir siendo eficaz, legítima y cercana a las personas”.

Por lo mismo, la propuesta de Bachelet consiste en “construir las Naciones Unidas que el mundo necesita: una organización moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados, fiel a sus principios fundacionales y plenamente adaptada a los desafíos del siglo XXI. La renovación no implica empezar de cero, sino fortalecer lo construido, optimizando recursos, eliminando duplicaciones y reforzando la capacidad de prevención, acción y liderazgo colectivo”.