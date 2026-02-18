Carlos Ominami y ajuste fiscal: "No veo cómo pueden disminuir el impuesto corporativo y recortar esa magnitud de gasto"

El exministro de Economía, Carlos Ominami, sostuvo que el déficit estructural se arrastra desde 2014, cuestionó la rebaja de impuestos anunciada por el gobierno de José Antonio Kast y advirtió que el debate combina elementos técnicos con definiciones ideológicas sobre el rol del Estado.

El debate sobre el déficit fiscal y la situación económica del país tiene una dimensión técnica, pero también política e ideológica. Así lo planteó el exministro y director de la Fundación Chile 21, quien aseguró que el actual desequilibrio “es un problema importante, pero no dramático ni atribuible a un solo gobierno”.

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, Ominami recordó que el déficit estructural no es un fenómeno reciente. “Se viene arrastrando desde hace por lo menos 10 o 12 años, desde 2014. Ha atravesado varios gobiernos, incluido el del presidente Sebastián Piñera”, afirmó.

A su juicio, el incumplimiento de la meta fiscal obedece principalmente a una sobreestimación de los ingresos y a decisiones legislativas que aprobaron iniciativas sin financiamiento plenamente asegurado. “Aquí hubo una sobreestimación de ingresos fiscales y también una tendencia del Parlamento a aprobar programas cuyos costos estaban subestimados”, explicó.

El economista subrayó que la responsabilidad fiscal no es un “prurito técnico”, sino una condición necesaria para evitar desequilibrios macroeconómicos como la inflación.

Sin embargo, sostuvo que esa responsabilidad puede ejercerse de distintas maneras. “No basta con tener sensibilidad social. Hay que generar los ingresos correspondientes para financiar los programas sociales. Eso nos lleva inevitablemente al debate tributario”, planteó.

En ese sentido, cuestionó que, en medio de un déficit estructural de 3,6%, el gobierno entrante de José Antonio Kast haya anunciado una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, iniciativa que, según señaló el futuro ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, será uno de los primeros proyectos en enviarse al Congreso.

“Si tenemos un déficit estructural y además se plantea una rebaja de impuestos, hay que explicar muy bien cómo se va a hacer. Porque eso reduce ingresos y obliga a cortar gastos”, advirtió.

Ominami también puso en duda la factibilidad del ajuste de US$6.000 millones en gasto público anunciado por el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Si bien reconoció que existen programas que pueden racionalizarse o eliminarse, estimó que el margen real es acotado. “No veo cómo pueden disminuir el impuesto corporativo y recortar esa magnitud de gasto sin afectar beneficios importantes”, señaló, mencionando como ejemplo la Pensión Garantizada Universal (PGU), que el nuevo gobierno aseguró que no tocará.

A su juicio, la idea de que una rebaja tributaria se compensará automáticamente con mayor crecimiento y recaudación pertenece “más al mundo de la magia que al de la economía”.

Más allá de los números, el exministro apuntó a una diferencia de fondo sobre el rol del Estado en el desarrollo. Comentando una columna del exsenador Ignacio Walker, sostuvo que existe una visión que atribuye casi exclusivamente al empresariado el dinamismo económico.

“Lo esencial es la calidad de las instituciones y la alianza público-privada”, afirmó. Según Ominami, el mercado funciona bien en el corto plazo, pero no necesariamente en los desafíos estratégicos. “Chile tiene cobre, litio y energía barata, pero esas potencialidades no se desarrollan solas. Se requiere impulso estatal en educación, capacitación y ciencia y tecnología”, dijo.

En esa línea, advirtió que una política centrada únicamente en rebajar impuestos y reducir regulaciones podría generar tensiones sociales y ambientales.

El exministro también expresó preocupación por las señales en política exterior del presidente electo, especialmente tras su participación en actividades junto al dirigente español Santiago Abascal y su reunión con el primer ministro húngaro Viktor Orbán.

A su juicio, esas señales podrían ser contradictorias con el objetivo de atraer inversión extranjera directa. “Si se busca generar más inversión y acuerdos internacionales, no parece consistente alinearse con sectores que mantienen tensiones con la institucionalidad europea”, sostuvo.

Finalmente, Ominami llamó a observar las definiciones que adopte el nuevo gobierno tras el 11 de marzo. “Será clave saber si predomina el discurso de campaña o una postura más institucional y de largo plazo”, concluyó.