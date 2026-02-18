Con 168 ciclistas de 20 países: Santiago da el vamos al Panamericano de Ciclismo de Pista

Este miércoles 18 de febrero arranca en Santiago el Panamericano de Ciclismo de Pista, competencia que reunirá a 168 ciclistas de 20 países del continente en el Velódromo de Peñalolén, recinto que ya fue sede del Mundial de la disciplina en octubre pasado.

El torneo, que se extenderá hasta el domingo 22, marcará el inicio del ciclo de puntaje para las Copas del Mundo con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, convirtiéndose en una cita clave para las aspiraciones olímpicas del continente.

Serán cinco jornadas de competencia con sesiones matutinas y vespertinas, en las que se disputarán 22 títulos panamericanos (11 en varones y 11 en mujeres), entregando un total de 66 medallas.

La delegación chilena

Chile competirá con 19 representantes del Team Chile en pruebas de velocidad y medio fondo.

Medio Fondo:

Martín Mancilla, Diego Rojas, Cristian Arriagada, Luciano Carrizo, Ignacio Manbrán, Jacob Decar, Javiera Garrido, Aranza Villalón, Maite Ibarra, Marlén Rojas y Scarlet Cortés.

Velocidad:

Camilo Palacios, Nicolás Vergara, Vicente Araya, Bruno Génova (reserva), Paola Muñoz, Paula Molina, Daniela Colilef y Yoelynne Barraza (reserva).

Programación

La competencia se desarrollará entre el miércoles 18 y el domingo 22 de febrero, con pruebas como persecución por equipos, velocidad por equipos, scratch, keirin, omnium, carrera por puntos, persecución individual, kilómetro contrarreloj y madison, tanto en categoría masculina como femenina.

Las jornadas contemplan finales y ceremonias de premiación cada día, destacando el sábado 21 y el domingo 22 como fechas clave con múltiples definiciones de medallas.

Entradas y transmisión

La entrada es gratuita y el acceso será por orden de llegada hasta completar el aforo del recinto ubicado en Volcán Antuco 8074, Peñalolén.

Quienes no puedan asistir podrán seguir la competencia a través de la plataforma Panam Sports Channel (previo registro gratuito) o en el canal de YouTube de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile.