Con reconocidos invitados del mundo artístico: Mi Plan Favorito presenta su nuevo disco

Ya está disponible en Spotify y en distintas plataformas digitales el nuevo disco “Cultivando esperanza”, del proyecto de música para las infancias Mi Plan Favorito.

Siguiendo la línea de su último EP, el álbum de larga duración aborda temáticas vinculadas a la regeneración de los ecosistemas, desde el suelo hasta la reactivación de los ciclos cortos del agua. La propuesta incluye la participación de niños y adultos, además de invitados del mundo artístico nacional, quienes aportan distintos ritmos del folclore chileno y latinoamericano.

Paulina Cepeda, fundadora, compositora y cantante de la agrupación, explicó cómo nació la idea del disco.

“Surgió originalmente en un contexto de colaboración con el Centro de Estudios Agua Tierra. Inicialmente, realizamos una postulación al Fondo Mustakis con el objetivo de crear un libro educativo centrado en la agricultura regenerativa, que incluía una propuesta de material musical complementario. Fue en ese momento cuando se establecieron las premisas fundamentales del contenido, las cuales se convirtieron en la guía esencial para definir las temáticas de las canciones que componen hoy esta obra”, relató.

La música agregó que “aunque ese fondo inicial no se adjudicó, el proyecto siguió latente y cobró nueva vida años más tarde, cuando compuse la canción ‘Cultivando Esperanza’. Al postularla y resultar ganadora del concurso Vittorio Cintolesi de la SCD, recibimos el impulso necesario para materializar aquella propuesta soñada”.

“En el fondo, el disco aborda una temática compleja y urgente para las nuevas generaciones ante el contexto global actual, donde el cuidado del agua y la expansión de este conocimiento son vitales para nuestra autonomía y paz futura”, sostuvo.

Cepeda profundizó en el mensaje central del álbum, enfocado en la regeneración.

“A través de contenidos presentados de forma sutil y sencilla, introducimos técnicas novedosas y eficientes para regenerar el suelo, destacando que la vida vegetal es la mejor máquina para transformar el carbono —un problema en la atmósfera— en un nutriente beneficioso para la tierra. Buscamos quebrar el esquema de la agricultura tradicional basada en monocultivos y agroquímicos, promoviendo en su lugar la diversidad, la poda y la cobertura total del suelo”, explicó.

El disco también cuenta con reconocidos invitados, entre ellos el actor y cuequero Daniel Muñoz, el músico Gepe y la actriz y cantante Sigrid Alegría.

Además, participan Carla Sanhueza (Maihuen de Los Ángeles), Torito Alfaro, Cristian Comigual (Los Nogalinos), Julián Herreros Rivera, Daniela Guzmán (grupo Volantín), Fran Torres (Epewtufe), Tania Gómez Moreno (Las Primas) y Juan Carlos Richter (La Algarabía y La Romeranza).

Para la agrupación, la publicación del disco tiene un significado especial. “Significa una revitalización potente de la presencia de Mi Plan Favorito en la escena de la música infantil y familiar. Es un hito que nos permite volver a conectar con nuestra audiencia desde una propuesta artística renovada y madura, reafirmando nuestro compromiso con la creación de contenido de calidad que aporte valor real a las familias y educadores que nos siguen”, concluyó Cepeda.