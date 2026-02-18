Conversaciones entre Ucrania, Rusia y EE.UU. en Ginebra terminan sin avances políticos

La segunda jornada de conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Ginebra concluyó este miércoles sin avances aparentes hacia un acuerdo político para poner fin a la guerra, tras una reunión que se extendió por cerca de dos horas.

A la salida del encuentro, el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski, calificó las negociaciones como “difíciles pero profesionales” y afirmó que existe intención de realizar una nueva ronda de contactos en el corto plazo, aunque sin una fecha definida. Según la agencia Interfax, la delegación rusa regresará a Moscú este mismo miércoles.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski señaló que hubo progresos en cuestiones militares, particularmente en los mecanismos para supervisar un eventual alto el fuego, con participación estadounidense. Sin embargo, reconoció que las posiciones siguen distantes en los temas políticos y territoriales, como las posibles cesiones territoriales y la gestión de la central nuclear de Zaporiyia.

“El diálogo político continúa, pero no hay avances comparables a los logrados en la dirección militar”, indicó Zelenski, quien destacó que los militares de ambas partes habrían acordado casi todos los aspectos técnicos para monitorear una eventual tregua, si existiera voluntad política.

El jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Kiril Budánov, reconoció que las conversaciones “no fueron fáciles, pero fueron importantes” y adelantó que las delegaciones se preparan para una nueva ronda de negociaciones en el futuro cercano.

Estados Unidos, que actúa como mediador en el proceso, no realizó comentarios tras la segunda jornada, aunque el enviado especial Steve Witkoff había señalado previamente “avances significativos” en los contactos iniciales y el compromiso de las partes de seguir trabajando hacia un acuerdo.

En la antesala de las negociaciones, Zelenski acusó a Rusia de obstruir el proceso y prolongar deliberadamente las conversaciones. El mandatario ucraniano subrayó que las negociaciones deben ser productivas y aumentar las posibilidades de una solución pacífica, tarea que calificó como una prioridad para la delegación de Kiev.