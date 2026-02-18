Fijan para el 9 de marzo formalización del exfiscal Manuel Guerra por cohecho y prevaricación

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo lunes 9 de marzo, a las 09:00 horas, la audiencia de formalización del exfiscal regional Metropolitano Oriente Manuel Guerra, en el marco de la investigación por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, vinculados al caso Hermosilla.

La diligencia se realizará en la Sala 801 del Centro de Justicia, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago aprobara la querella de capítulos presentada en contra del expersecutor. En la resolución judicial se advierte que, en caso de no comparecer sin justificación, Guerra podrá ser conducido por la fuerza pública y deberá pagar las costas, además de enfrentar eventuales sanciones conforme al Código Procesal Penal.

Consultado por la audiencia, el abogado defensor Felipe Polanco afirmó que están preparados para el proceso y manifestó su expectativa de que no se decreten medidas cautelares de alta intensidad. “Hemos estado preparando la defensa, que hasta el momento no ha sido atendida”, señaló.

El defensor sostuvo que no se justifican medidas cautelares intensas, argumentando que Guerra ha colaborado con la investigación y que le asiste la presunción de inocencia. Asimismo, descartó la posibilidad de un acuerdo con el Ministerio Público y afirmó que confía en que el tribunal evalúe la necesidad de cautelares de manera razonada.

Polanco agregó que no ve razones para imponer restricciones severas, salvo que existiera un ánimo de represalia por parte de los querellantes, afirmación que será parte de la estrategia defensiva en la audiencia de formalización.