Fiscalía cita a presidente ejecutivo de Codelco por derrumbe fatal en El Teniente

La Fiscalía Regional de O’Higgins citó a declarar al presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, en el marco de la investigación por el derrumbe ocurrido en la mina El Teniente que provocó la muerte de seis trabajadores a fines de julio de 2025.

Según consignó La Tercera, la diligencia se enmarca en los antecedentes surgidos tras una auditoría interna de la empresa estatal, que detectó “inconsistencias y ocultamientos” en la forma en que se reportaron antecedentes técnicos a la autoridad sectorial luego del estallido de roca ocurrido el 24 de julio de 2023 en la División El Teniente.

El fiscal regional Aquiles Cubillos explicó que la citación se relaciona principalmente con los resultados de la auditoría interna y un informe internacional incorporado a la investigación, aunque también se abordaron otros aspectos vinculados a la causa. “Se ha citado respecto de los últimos hechos que han acaecido, el tema de la auditoría interna y el informe internacional, pero hemos aprovechado la diligencia para hacer otras preguntas que dicen relación con la causa”, señaló.

Cubillos precisó que Alvarado declaró en calidad de testigo, en su condición de representante de la persona jurídica, y que la investigación apunta a determinar la eventual responsabilidad penal de Codelco como empresa. En ese sentido, aclaró que, de acreditarse dicha responsabilidad, la imputación recaería en la estatal y no en una persona natural.

El persecutor indicó que la investigación se centra en evaluar el sistema de control y prevención de delitos de la compañía, y si este fue adecuado para evitar la comisión de ilícitos. “No se trata de dolo eventual, sino del incumplimiento del sistema de control y prevención de delitos. Si ese sistema hubiese sido insuficiente o no hubiese operado como lo requiere la ley, se activa la responsabilidad penal de la persona jurídica”, explicó.

La causa continúa en investigación mientras se analizan los antecedentes técnicos y administrativos vinculados al accidente.