Gobernador Orrego tras rechazo a su desafuero: "Una fiscalía decidió montar un caso falso contra una autoridad inocente"

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, se refirió al rechazó unánime de su solicitud desafuero en el marco del caso ProCultura. “Hagan que la Fiscalía Nacional investigue cómo después de más de dos años una Fiscalía en particular, como la de Antofagasta, decidió montar un caso falso en contra de una autoridad inocente”, enfatizó.

Fueron 24 ministros de la Corte de Apelaciones quienes desestimaron la petición de desafuero y Orrego destacó que “decretaron de manera inapelable que no hay ningún antecedente serio en las imputaciones”. Además, señaló que “nunca antes en la historia judicial chilena un desafuero había sido rechazado de manera unánime”.

El gobernador indicó que terceros “instrumentalizaron la justicia para conseguir objetivos políticos” y cuestionó que se le sometiera a una “campaña inmisericorde de desprestigio y descalificación”.

Hubo “filtraciones maliciosas”, sostuvo dijo la autoridad, que “por más de dos años causaron un gran daño al Gobierno Regional, al programa de prevención del suicidio, ‘Quédate’ y, también quiero decirlo, a mí como autoridad, pero también como persona, incluyendo a mis seres queridos. Yo esto no se lo deseo a nadie”.

Esta petición de retiro de fuero se dio en el marco de la indagatoria que lleva a cabo la Fiscalía de Antofagasta, para esclarecer el destino de los $1.600 millones transferidos desde el Gobierno Metropolitano a la fundación ProCultura para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”. Del total del dinero transferido, más de $1.015 millones no habrían sido rendidos según acciones civiles impulsadas por la propia gobernación.

Orrego dijo que el Gobierno Regional seguiría trabajando junto al Consejo de Defensa del Estado para recuperar “hasta el último peso” de las pólizas comprometidas a raíz de este convenio. “En los próximos días la empresa aseguradora Aspor o Porvenir va a tener que pagar la totalidad de las pólizas, lo que es su deber legal y también moral y que hasta el día de hoy ha incumplido como ya lo han refrendado la Comisión de Mercado Financiero y la Corte de Apelaciones”, aseguró.

Consultado sobre la insistencia por su destitución, a través del requerimiento que realizaron consejeros de Chile Vamos y el Partido Republicano ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Orrego respondió que “la derecha ha tratado, por todas las vías de sacarme del cargo, menos por las elecciones, donde no ha podido” y que “tal como lo demostramos ayer, lo vamos a demostrar en todas las instancias que vengan, que somos absolutamente inocentes”.

Sin embargo, advirtió “a quienes asumen el próximo Gobierno, a partir del 11 de marzo, que es muy complicado cuando la política deja de llevarse a cabo en el plano del debate de ideas y se ocupan los tribunales de justicia para hacer puntos políticos. La instrumentalización de la justicia con fines políticos daña la democracia, aquí y en cualquier lugar del mundo”.

La autoridad regional confirmó que, a través de su abogado, solicitó al Ministerio Público que se hiciera responsable por las costas del juicio de desafuero. Además, que solicitaron al Fiscal Nacional una investigación para saber “qué pasó en la Fiscalía de Antofagasta. Dos años para seis derrotas consecutivas, una de ellas que es probablemente la peor derrota que ha tenido el Ministerio Público en su existencia. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ocurrió esto?”.