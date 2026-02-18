Guillermo Holzmann y situación actual de Europa: "Reconocen que su autonomía es imposible sin Estados Unidos"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el analista internacional y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzmann, se refirió a la relación entre Estados Unidos y Europa luego de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Para el analista, “el escenario entre Estados Unidos y Europa está en términos tensos” y el elemento central que quedó de esta conferencia es que “Europa no puede sobrevivir sin Estados Unidos, pero si quiere una relación con ellos tiene que haber una sujeción a sus intereses”.

“Frente a eso, lo que ha dicho Europa en esta Conferencia de Múnich (…) es que no les viene bien una dependencia de Estados Unidos, pero sí una relación que sea mucho más horizontal”, explicó Holzmann. Y para generar esa relación, Europa estaría apostando por fortalecer su economía a través de una industria de defensa “que esté de acuerdo con la tecnología”, pero le permita autonomía estratégica, militar y, en específico, nuclear.

Además, Estados Unidos fortaleció sus críticas contra Europa. “Ya lo han expresado a través de documentos oficiales estadounidenses, donde consideran que Europa perdió el norte, que no está haciendo lo que debe y una serie de otras críticas que llegan incluso a cómo ha perdido la identidad occidental, que era lo que caracterizaba”.

En línea con lo anterior, consideran que “Estados Unidos, y Donald Trump, particularmente, son los que mantienen los valores que han hecho grande a Occidente, y que hoy ese Occidente depende básicamente de lo que haga Estados Unidos y Europa debe sumarse”.

El experto explicó que ese esquema se va a mantener por lo menos “un par de meses” antes de obtener respuestas. Para esto, sería clave la reunión de Donald Trump con el presidente de China, Xi Jinping, el mes de abril.

Respecto al tono que usó el canciller de Alemania Friedrich Merz en la conferencia, quien dijo, por ejemplo, que “la lucha cultural del movimiento MAGA no es la nuestra”, Holzmann afirmó que está poniendo “las condiciones en las cuales la relación con Estados Unidos debe mantenerse”, una advertencia que para el experto no es solo para el país que dirige Trump, sino también para Francia y el Reino Unido.

“Entonces, acá hay un ajedrez que se ha instalado en Múnich, y que queda bastante claro con el discurso tanto de J.D. Vance (en 2025) como de Marco Rubio, es una propuesta gatopardiana si se quiere: que todo cambie para que todo siga igual, teniendo en cuenta que, en la visión de Estados Unidos, Europa no puede pretender una autonomía estratégica desde el punto de vista militar, defensa y tecnológico sin Estados Unidos. En cambio, lo que dice Merz, lo que de alguna forma ha planteado Macron y lo que dice Starmer, es que ellos necesitan a todo evento una autonomía, pero reconocen que esa autonomía es imposible sin Estados Unidos”, explicó el analista.

Sobre cómo conversa esta dinámica respecto a la invasión de Rusia en Ucrania, Holzmann señaló que hay concepciones completamente distintas desde Estados Unidos y desde Europa. “Europa no desea una paz que sea impuesta, que satisfaga solamente los intereses estadounidenses, sino una Ucrania que sea parte del escudo de Europa frente a Rusia, considerada como amenaza para todos los países europeos. Esto está generando a su vez una fisura en el interior de la Unión Europea, que es un tema que no se discute mucho, pero que ha estado presente no solamente en Múnich este fin de semana, sino que viene desde ya hace varios meses instalándose como un problema”, observó.

Respecto al rol que juega China en esta ecuación, aseguró que “hay un intento a nivel global, particularmente de los países europeos y asiáticos, en términos de poder configurar una suerte de alianza anti-Trump o anti-Estados Unidos. Y es ahí donde China, que ejerce como observador participante y que toca algunas teclas, genera ruidos geoestratégicos, geoeconómicos, incluso a nivel nuclear y mundial, pero que no se juega abiertamente. Aunque participa, sí, de cómo se puede debilitar a Estados Unidos, de tal forma que EE.UU. no imponga sus condiciones en la forma en que Trump lo ha planteado. Y de ahí la relevancia entonces de esta reunión entre Trump y Xi Jinping”.

Asimismo, señaló que si en esa instancia hay acuerdo, por ejemplo, en temas nucleares, tecnológicos o tierras raras, “esto se va a despejar rápidamente y va a llevar a condiciones de, en teoría, negociación y posición de ruta de paz, por lo menos de alto al fuego, tanto en lo que es Medio Oriente como lo que es Ucrania. Pero todos están tomando posición sobre lo que es este escenario de una China y una India que están acercándose con Europa, pero en la idea de poder hacer un frente que permita una mejor negociación con Estados Unidos”.

“La Unión Europea no tiene visión de futuro”

Al ser consultado por la situación actual de Europa, Guillermo Holzmann apuntó a la Unión Europea y aseguró que, si bien tiene capacidad industrial, económica y financiera, “no tienen la visión de futuro. Se han quedado dentro de un esquema de mirarse mucho al espejo, han aumentado considerablemente la deuda, que tiene que ver con una visión ideológica de hecho, que es la que está en pugna con Estados Unidos, que impide. Y es la gran crítica que se le hace: una inversión mucho más potente en tecnología y un mayor bienestar a la población”.

“Esos elementos están llevando a que en las elecciones europeas todo lo que es el nacional populismo, por llamarlo de alguna manera, donde está tanto Meloni como Orban. A pesar de que piensan distinto están en esa misma línea. Y ha ido dando cuenta que la unidad de Europa está complicada de mantenerse“, agregó Holzmann.

Así, el experto sentenció que en la Unión Europea se necesita unanimidad para realizar cambios. Por lo tanto, “basta que un miembro de los 27 diga que no para que nada se pueda hacer. Eso se considera uno de los elementos de freno respecto a la necesidad de cambio y transformación que requiere la Unión Europea para poder enfrentar, no solamente a Estados Unidos, sino también a China, e involucrarse adecuadamente con India”.