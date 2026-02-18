Diario y Radio Universidad Chile

Ingresos irregulares bajan a 26 mil en 2025 y marcan retroceso de 54% respecto al peak de 2021

Desde Arica y Parinacota, la ministra Adriana Delpiano destacó el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte y anunció la incorporación de tres nuevos drones de largo alcance.

MigraciónNacional

Una baja significativa en los ingresos irregulares por la frontera norte informó la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, al realizar un balance del despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La secretaria de Estado visitó este martes la Región de Arica y Parinacota, donde se reunió con autoridades militares a cargo del resguardo fronterizo y con representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En la instancia, revisó el equipamiento tecnológico disponible y constató en terreno el trabajo del personal desplegado.

Desde el Cuartel Las Machas del Ejército, Delpiano detalló que en 2025 se registraron 26 mil ingresos irregulares, lo que representa una caída de 54% respecto de los 56 mil casos contabilizados en 2021, año en que se alcanzó el máximo.

“Se ha hecho un trabajo muy necesario que ha significado que, desde el peak registrado en 2021, los ingresos irregulares hayan bajado en más de la mitad. Además, se ha desbaratado mucho contrabando y crimen organizado”, afirmó la ministra.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano.

La autoridad destacó la coordinación con las policías en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta como un factor clave en la disminución de los cruces ilegales. “Tenemos un trabajo muy estrecho en la zona norte con Carabineros y con la PDI, que son las instituciones a las cuales las Fuerzas Armadas entregan a quienes son sorprendidos entrando en forma irregular”, explicó.

En la visita, la ministra anunció la incorporación de tres nuevos drones de largo alcance para reforzar el resguardo fronterizo, en el marco del Sistema Integrado de Frontera (Sifron), iniciativa que ha permitido dotar de equipamiento tecnológico a las fuerzas desplegadas en la macrozona norte.

El sistema contempla una inversión superior a 13 millones de dólares en la adquisición de vehículos todoterreno, cámaras con visión nocturna, puestos de observación fronteriza fijos y móviles, además de drones.

Fuerzas Armadas muestran sistema de drones a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano.

Funcionarios de las Fuerzas Armadas muestran sistema de drones a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano. Foto: Ministerio de Defensa.

“Creo que con todo el equipamiento y las instalaciones estamos cerrando una etapa importante en la frontera. ¿Qué tenemos hacia adelante? En marzo llegarán tres drones mucho más grandes. Ya están adquiridos y serán entregados durante ese mes”, indicó.

Las nuevas unidades se sumarán a las 18 ya operativas y cuentan con características especiales para su uso en el control fronterizo en el norte del país.

Los drones tienen una envergadura de 260 centímetros, distancia entre los extremos de sus alas, y un fuselaje diseñado para operar en condiciones extremas de temperatura, con materiales como fibra de vidrio y carbono.

Están equipados con dos cámaras: una de vigilancia, con rotación en 360 grados, zoom de alto alcance, sensor térmico y procesador para seguimiento automático de objetivos en movimiento. La segunda es de alta resolución y está optimizada para misiones de fotogrametría y mapeo de precisión, con capacidad para cubrir hasta mil 200 hectáreas en un solo vuelo.

