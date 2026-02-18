Lollapalooza Chile 2026 revela horarios oficiales para su edición en Parque O’Higgins

Lollapalooza Chile confirmó los horarios oficiales de su edición 2026, que se realizará los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Parque O’Higgins. El festival abrirá sus puertas a las 13:00 horas cada jornada y contará con presentaciones simultáneas en cinco escenarios: Cenco Malls, Banco de Chile, Perry’s, Cúpula y Kidzapalooza.

El viernes 13 de marzo tendrá como uno de sus principales hitos la presentación de Sabrina Carpenter, quien cerrará el escenario Cenco Malls entre las 22:15 y las 23:35 horas. La jornada incluirá además a Kygo, Young Cister, Doechii, Interpol, Deftones y Tom Morello, junto a artistas como Ben Böhmer, BUNT., Gondwana y The La Planta, en una programación que cruza pop, electrónica, rock alternativo y propuestas latinoamericanas.

El sábado 14, el cierre estará a cargo de Tyler, The Creator, programado entre las 22:15 y las 23:30 horas en el escenario principal. Ese día también destacan Lorde, Turnstile, Peggy Gou, RØZ y Yousuke Yukimatsu, además de Orishas, KATSEYE y Balu Brigada, consolidando una jornada marcada por la diversidad de estilos.

En tanto, el domingo 15 de marzo cerrará el festival Chappell Roan en el Cenco Malls Stage entre las 22:30 y la medianoche. La última jornada contará además con Skrillex, Lewis Capaldi, Addison Rae, Danny Ocean, TV Girl, Quilapayún, RIIZE y Brutalismus 3000, combinando pop, electrónica y propuestas emergentes.

Los organizadores destacaron que los artistas principales tendrán sets extendidos y montajes de alto nivel técnico y visual. Asimismo, los músicos chilenos tendrán un rol protagónico en los cierres de jornada, con Young Cister el viernes y Los Bunkers el sábado, reforzando la presencia local en los momentos clave del festival.

Desde la producción recomendaron revisar los horarios con anticipación y planificar los traslados entre escenarios y accesos para no perderse los momentos principales del fin de semana. Los horarios completos están disponibles en el sitio oficial del festival, mientras que las entradas y pases diarios continúan a la venta a través de Ticketmaster.

Revisa a continuación el horario detallado