Presidente Boric envió carta al papa León XIV por situación humanitaria en Cuba

La misiva aborda las actuales tensiones internacionales y expresa la preocupación de Chile por las condiciones de vida de la población, señalando que adiquirió una dimensión humanitaria alarmante.

Internacional

El Presidente Gabriel Boric Font envió una carta al papa León XIV, en la que abordó las actuales tensiones internacionales y sus efectos sobre las condiciones de vida de la población, con especial referencia a la situación en Cuba.

Según informó el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el mandatario confirmó este martes la remisión de la misiva, tras la reunión que sostuvo con el cuerpo diplomático.

La carta fue entregada a través del nuncio apostólico en Chile, arzobispo Kurian Mathew Vayalunkal, luego de una reunión sostenida el viernes 13 de febrero en el Palacio de La Moneda, en la que participó también la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos Palacios. La reunión fue coordinada por la Segpres en el marco de su labor de relación institucional con las distintas religiones y comunidades de fe.

En la misiva, se expresó la inquietud de Chile por las condiciones de vida de la población y se señaló que la situación que enfrenta actualmente Cuba ha adquirido una dimensión humanitaria preocupante, impactando directamente en el abastecimiento de alimentos, en la operación de hospitales, en el transporte público y en el suministro eléctrico.

Además, se planteó que, sin desconocer las diferencias políticas existentes, el bienestar humanitario debía situarse por sobre las disputas entre Estados.

Asimismo, se señaló que cualquier salida sostenible requería avances concretos en materia de democracia y de derechos humanos. En ese marco, se transmitió la relevancia de avanzar en el respeto de las libertades fundamentales, incluyendo la situación de personas detenidas por motivos políticos, destacando que gestos en esa dirección podrían contribuir a generar un clima más propicio para el entendimiento y ofrecer una base políticamente viable para aliviar tensiones entre los distintos actores de la comunidad internacional.

Plaza de la Revolución de La Habana, Cuba.

Lo viste en Radio Universidad de Chile

