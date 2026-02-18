Diario y Radio Universidad Chile

Racismo en la Champions: UEFA abre investigación tras denuncia de Vinícius contra Prestianni

El organismo europeo designó a un inspector disciplinario tras la denuncia del brasileño contra Gianluca Prestianni por presuntos insultos racistas en un partido de Champions, mientras el Real Madrid evalúa acciones formales.

La UEFA abrió una investigación disciplinaria luego de la denuncia del futbolista brasileño Vinícius Jr. por presuntos insultos racistas del jugador del Benfica Gianluca Prestianni durante el partido entre el club portugués y el Real Madrid por el playoff de la Champions League.

El organismo europeo designó a un inspector de Ética y Disciplina para indagar el caso, que provocó la activación del protocolo antirracismo por parte del árbitro francés François Letexier y la detención del encuentro durante cerca de diez minutos. Según el testimonio del delantero del Real Madrid, el jugador argentino habría proferido insultos xenófobos, lo que podría derivar en una sanción mínima de diez partidos, de acuerdo con el reglamento disciplinario de la UEFA.

Las imágenes televisivas muestran a Prestianni tapándose la boca mientras se dirigía a Vinícius en varias ocasiones, lo que dio pie a la denuncia del brasileño. Tras el partido, el Benfica evitó comentar en profundidad el incidente, mientras que el Real Madrid señaló que se encuentra analizando las acciones formales que presentará ante la UEFA, aunque reconoció la dificultad de contar con pruebas audiovisuales claras.

El caso generó repercusiones a nivel internacional, con pronunciamientos de figuras del fútbol mundial. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que “no hay absolutamente ningún lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad” y respaldó la activación del protocolo antirracismo por parte del árbitro.

La investigación se suma a una serie de denuncias previas realizadas por Vinícius Jr. en los últimos años, que han impulsado medidas disciplinarias y judiciales contra el racismo en el fútbol europeo.

