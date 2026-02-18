Takaichi es reelegida primera ministra tras victoria histórica en Japón

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, fue reelegida este miércoles durante una sesión extraordinaria de la Dieta Nacional de Japón, apenas diez días después de la histórica victoria electoral que otorgó a su coalición el control de dos tercios del Parlamento. El contundente respaldo le permitirá impulsar con mayor holgura su agenda de reformas políticas en los próximos meses.

En la Cámara de Representantes de Japón, Takaichi fue investida con 354 votos a favor. Su partido, el Partido Liberal Democrático de Japón, cuenta con 316 escaños en esa instancia, consolidando el mejor resultado electoral para una colectividad desde la Segunda Guerra Mundial tras los comicios adelantados del 8 de febrero.

En la Cámara de Consejeros de Japón, donde el PLD y sus aliados no poseen mayoría absoluta, la mandataria debió imponerse en segunda vuelta. Allí obtuvo 125 votos frente a los 65 conseguidos por el líder opositor Junya Ogawa.

Durante la misma jornada, la Cámara Baja designó como su nuevo presidente al exministro de Justicia Eisuke Mori, mientras que el dirigente opositor Keiichi Ishii asumirá la vicepresidencia. Previamente, el Gobierno saliente presentó su dimisión en bloque, paso protocolar antes de la investidura oficial.

Con la votación, la Dieta abrió además una sesión extraordinaria de 150 días que se extenderá hasta el 17 de julio y que estará centrada en la tramitación del presupuesto para el año fiscal 2026, que comienza en abril. Según informó la agencia Kyodo News, se prevé que las principales figuras del gabinete continúen en sus cargos, incluidos los ministros de Exteriores, Finanzas y Defensa, en línea con la intención anunciada por Takaichi de introducir mínimos cambios en su equipo de Gobierno.