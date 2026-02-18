Vallejo defiende gira de Boric a Rapa Nui tras críticas: "La gestión de Gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente"

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las críticas por la tardanza de la gira del presidente Gabriel Boric a Rapa Nui, señalando que la gestión del Ejecutivo no depende únicamente de la presencia del Mandatario en terreno.

Las críticas fueron formuladas principalmente por la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati, quien calificó la visita del Presidente, a pocos días del cambio de mando, como “absolutamente tardía” y sin posibilidades reales de generar nuevas soluciones o recursos para la comunidad local.

En ese contexto, Vallejo afirmó que Boric ha recorrido la mayor parte del país durante su mandato y subrayó que “la gestión de Gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente de la República”. La ministra sostuvo que el trabajo del Ejecutivo también se traduce en la acción de ministerios, secretarías, delegaciones y seremías, que han mantenido compromisos y proyectos en la isla.

La vocera de Gobierno aseguró que en Rapa Nui ha existido una agenda de metas en áreas como educación, obras públicas, transporte y conectividad, que han sido monitoreadas desde el nivel central. Asimismo, indicó que el Presidente informará sobre el estado de avance de los compromisos y supervisará tareas pendientes, muchas de las cuales podrían trascender a futuras administraciones.

Finalmente, Vallejo sostuvo que, aunque las críticas locales pueden ser legítimas, las tareas del Estado no dependen exclusivamente de la presencia presidencial y trascienden a los gobiernos de turno.