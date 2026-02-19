Alberto Mayol por legado de Gabriel Boric: "No se entiende cuál es la convicción del sector"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Alberto Mayol, abordó el legado del Presidente Gabriel Boric, el escenario que enfrenta el mandatario electo José Antonio Kast y el rol que podría asumir la izquierda en el próximo ciclo político.

Consultado por cómo se proyectará en el tiempo la administración de Gabriel Boric, Mayol planteó que su evaluación histórica “va a depender mucho de lo que venga después”.

A su juicio, Boric “no fue elegido para llegar a presidente por sus habilidades de gestión”, sino porque representaba la posibilidad de conducir un proceso de transformación estructural. “Fue elegido porque había un cambio estructural del cual había que hacerse cargo”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que al inicio de su mandato existían condiciones excepcionales para impulsar ese giro: respaldo político, proceso constituyente en curso y una mayoría cultural favorable a las transformaciones. “Es una oportunidad de estructura total”, definió, aunque advirtió que ese escenario se revirtió rápidamente.

Mayol describió el cambio de clima político señalando que hoy la izquierda chilena ya no cuenta con el mismo impulso que tuvo al inicio del mandato. Desde su perspectiva, ese giro explica parte de las dificultades del oficialismo para mantener sintonía con la ciudadanía, especialmente en materias como seguridad pública y migración.

“La batalla cultural la había ganado efectivamente la izquierda. Desde el 2011 en adelante eso estaba bastante claro y ese escenario en el gobierno de Boric se invierte y hoy día la izquierda no camina a favor de la gravedad, camina en contra de la gravedad (…) Ese es el legado del presidente Boric, un sector de izquierda al que le cuesta relacionarse con la ciudadanía en circunstancias que casi cuatro años atrás era exactamente lo contrario”, señaló Mayol.

Sobre el rol que podría asumir el progresismo en el próximo período, el académico cuestionó lo que describió como una estrategia de repliegue a la espera de un nuevo ciclo favorable, lo que, según indicó, dificulta clarificar la identidad y las convicciones del sector.

En comparación con el escenario europeo, mencionó el caso del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, señalando que en otros sistemas existe una discusión más constante sobre políticas públicas, lo que permite construir liderazgos con mayor densidad estratégica.

Respecto de la administración entrante, el sociólogo calificó como “inteligente en términos de campaña” la tesis de un “gobierno de emergencia”, centrado en seguridad, economía y migración, aunque advirtió que su implementación podría ser compleja.

“La tesis del gobierno de emergencia fue inteligente en términos de campaña, pero es un poco inviable en su ejecución. Aún así, yo lo tomaría como una promesa de no politizar demasiado desde la derecha y tratar de mantener la cosa más calmada”, afirmó el académico.

También observó las señales internacionales del presidente electo, particularmente su reunión con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, y sostuvo que el próximo gobierno deberá definir una estrategia clara frente al nuevo escenario global.

“Este gobierno va a depender mucho de eso”, afirmó, agregando que Chile se encuentra en una posición especialmente sensible en el actual reordenamiento internacional. En ese contexto, enfatizó que no bastará con una lógica de administración coyuntural: será necesario articular una estrategia política de largo plazo.

Para Alberto Mayol, el desafío de fondo no será solo doméstico, sino también geopolítico, con una política exterior que podría adquirir mayor relevancia que la agenda interna en los próximos años.