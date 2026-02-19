Alcalde de Penco desmiente a ministra Orellana por firmas de permisos de demolición: “Se equivoca, no conoce el territorio”

Continúan las tensiones entre el Gobierno y el alcalde de la comuna de Penco, Rodrigo Vera, luego de la visita de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, al territorio. Esto, en el marco del viaje de la secretaria de Estado hasta la región del Biobío para abordar las ayudas orientadas a los damnificados de los incendios forestales de mediados de enero.

En su actividad en Penco, la autoridad fue increpada por vecinos y vecinas que acusan demora en el proceso de reconstrucción. Fue a través del medio local Sabes que Orellana respondió a estas críticas y apuntó directamente a Vera: “Es importante que así como el alcalde exige, también cumpla con las que son sus obligaciones legales, porque no ha firmado las órdenes de demolición. Todas las solicitudes las ha hecho por cámara. No ha firmado ni un oficio pidiendo los subsidios de arriendo”, dijo.

“¿El gobierno central tiene una tarea? Sí. Pero es importante también que el gobierno municipal cumpla con sus funciones, y esas funciones no se hacen por la tele, se hacen de acuerdo a los estándares legales”, agregó Orellana,

Además, enfatizó en la importancia de estos trámites. “Esos papeleos que frustran tanto son importantes porque el Estado tiene que cumplir ciertos estándares, garantías, responsabilidades. Y para que esas garantías se hagan exigibles tienen que tener respaldo. Por lo tanto, yo llamaría al municipio a que, si tiene esa premura, que legítimamente creo que tiene y que expresa en sus palabras, vamos agilizando los trámites también“, agregó la ministra.

El alcalde respondió a la acusación y explicó, en primera instancia, que “la resolución exenta 239 del Ministerio de Vivienda, firmada por el ministro Carlos Montes, señala que por Estado de Excepción, claramente, no se requiere dicha firma por parte del municipio para las demoliciones”.

“Entonces, entrar en discusiones, para buscar hasta el último detalle para encontrar un punto político cuando hay más de 4 mil familias que lo perdieron todo, yo no estoy disponible. Creo que la ministra se equivoca, no conoce el territorio. Si hubiese recorrido a las poblaciones, si hubiese estado con la gente, estoy seguro que sus declaraciones y su forma de actuar hubiese sido otra”, agregó la autoridad.

Vera apuntó a que la visita de la ministra llegó después de un mes de ocurrida la catástrofe y que “claramente está desconectada de la realidad de la problemática. Yo no puedo, como alcalde, teniendo el dolor de más de 19 personas, de las familias que perdieron su vida, personas que perdieron todo, que están en una carpa, en un nailon, generar un análisis o una discusión política”.

“No estoy disponible para entrar en la típica política antigua que a la gente no le gusta. Yo, a la ministra, a los ministros, les pido que trabajemos unidos, que coordinemos todo lo que sea necesario, todas las fuerzas, porque hoy el foco no es el alcalde, no es quien tiene la culpa o la razón. Lo importante es de qué forma, unidos con la bandera de Chile, trabajando con fuerza, podemos salir adelante (…) Hay personas que lo perdieron todo y eso es lo que esperan, que la clase política esté a la altura y dé pronta respuesta. Estas discusiones, ¿En qué contribuyen? Yo no estoy para gallitos políticos”, cerró.

Cabe destacar que, en conversación con Radio Universo, el alcalde ya se había referido a las acusaciones de la ministra Orellana y fue tajante: “Es mentira, ella miente. No quiero que entre en debate, porque la gente no se lo merece, está equivocada”.