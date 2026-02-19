Anahí Durand, exministra de Perú, por crisis política: “Estamos en un deterioro de la democracia bastante significativo”

Perú atraviesa uno de los períodos políticos más inestables de su historia. En menos de una década, el país ha tenido nueve presidentes, sumando la reciente asunción de José María Balcázar. La mayoría de ellos, no elegidos directamente por voto popular, sino designados por el Congreso tras vacancias, renuncias o destituciones.

En conversación sobre este escenario con Radio y Diario Universidad de Chile, la socióloga y exministra de la Mujer del gobierno de Pedro Castillo, Anahí Durand, advirtió que el problema no es coyuntural, sino estructural. “Estamos en un deterioro de la democracia peruana bastante significativo, y que ha tenido un último episodio vergonzoso”, partió comentando.

La académica de la Universidad Nacional Mayor de San Martín explicó que la crisis tiene raíces profundas. “Hay una mirada más de largo plazo que tiene que ver con la transición mal llevada en el 2000, cuando sale Alberto Fujimori y se mantiene intacto todo su aparato legal constitucional”, sostuvo.

Impulsada durante el régimen de Fujimori, la Constitución peruana de 1993 instauró un presidencialismo fuerte y eliminó la bicameralidad histórica del Parlamento. Sin embargo, según Durand, ese modelo nunca fue rediseñado tras la caída del fujimorismo.

El segundo punto de inflexión, señaló, ocurrió en 2016. “Cuando Keiko Fujimori adquiere una hipermayoría parlamentaria y va virando el régimen hacia un parlamentarismo de facto, que ya se termina de concretar en 2021, cuando gana Pedro Castillo, y se rompe el equilibrio de poderes”, detalló Durand.

“Actualmente el Congreso ya ha cambiado casi la mitad de la Constitución y todo el sistema político. Ha regresado la bicameralidad y ha implantado un parlamentarismo de facto”, enfatizó sobre el escenario actual.

Concentración de poder

Uno de los mecanismos más controvertidos es la vacancia presidencial por “incapacidad moral”. Durand sostuvo que esta figura se transformó en una herramienta política discrecional.

“Desde el 2021 esa figura se disuelve, el Congreso la elimina y puede vacar cuando le da la gana al presidente, y éste ya no puede hacer nada contra el Congreso”, indicó la exministra.

Asimismo, la académica apuntó al rol del Tribunal Constitucional. “Es una figura muy perniciosa, como la vacancia por incapacidad moral, que el Tribunal Constitucional se niega a reglamentar. ¿Por qué? Porque ¿quién pone a los miembros del Tribunal Constitucional? El Congreso”, denunció.

Al respecto, Durand expresó que el Legislativo no solo concentra la capacidad de destituir al Ejecutivo, sino también de influir en la designación de magistrados y fiscales, erosionando la separación de poderes.

“El Congreso decide quiénes son los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quiénes son los jueces y fiscales. Entonces la instancia que nombra jueces y fiscales, que es la Junta Nacional de Justicia, la decide el Congreso. Ya no tenemos equilibrio de poderes. Tenemos un hiperparlamentarismo de facto. Tenemos un engendro de régimen político, que convive con un presidencialismo de baja intensidad y un Poder Judicial totalmente supeditado al Legislativo”, manifestó Durand.

Elecciones fragmentadas

El próximo 12 de abril, Perú elegirá presidente y un Congreso bicameral. Pero el escenario es incierto. “Son 38 partidos los que van a competir en las elecciones”, advirtió Durand, describiendo una fragmentación extrema.

El candidato que encabeza las encuestas, el ultraderechista y exalcalde de Lima, Rafael López, apenas alcanza el 12% de intención de voto. “Hay todavía mucha dispersión en el voto”, afirmó Durand.

Para la socióloga, el presidente interino debe concentrarse en una tarea fundamental: “lo único que tiene que hacer este nuevo presidente encargado es garantizar elecciones limpias”.

Además, advirtió que ya existen cuestionamientos por la exclusión de candidatos: “Se han dejado fuera candidatos, empezando por el mismo Pedro Castillo y Martín Vizcarra, que han sido condenados sobre la marcha para que no puedan ser candidatos”.

¿Reforma constitucional o muerte cruzada?

Durand manifestó que cualquier salida estructural a la crisis requiere cambios institucionales profundos. Sin embargo, apuntó a un obstáculo central: “la única instancia que tiene en este momento la facultad de convocar a un proceso constituyente es el Congreso”.

Entre las alternativas que se discuten mencionó la “muerte cruzada”, similar al mecanismo aplicado en Ecuador: si el Congreso destituye al presidente, ambos poderes se disuelven y se convocan nuevas elecciones. “Esto haría al Congreso por lo menos pensar dos veces antes de estar destituyendo presidentes”, recalcó.

La paradoja económica

Mientras la política se deteriora, la macroeconomía peruana mantiene indicadores relativamente estables. “La estabilidad del sol, de la moneda, macroeconómica, es innegable. Hay ya un sistema instalado, tenemos además unas reservas importantes que se han mantenido. El Banco de Reserva ha mantenido su autonomía”, reconoció la académica.

Pero esa estabilidad no se traduce en bienestar social. “Los indicadores de desarrollo humano se han deteriorado muchísimo estos últimos cuatro años. La anemia alcanza el 43% en los niños. Somos el segundo país con mayor inseguridad alimentaria, 52%”, advirtió.

Para Durand, la narrativa de “cuerdas separadas” —política inestable, economía sólida— comenzó a agotarse. “Ya eso está pasando factura en la economía de la gente, la economía familiar, que se ha venido deteriorando”, cerró.