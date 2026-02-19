Boric aterriza en Rapa Nui entre collares de flores y protestas por autonomía

Con manifestaciones fue recibido el Presidente Gabriel Boric en el aeropuerto Mataveri de Rapa Nui, en el inicio de su primera visita a la isla, calificada como “tardía” por las autoridades locales.

Precisamente eso le manifestó el diputado Hotuiti Teao (Ind. UDI) en la losa del aeropuerto, a lo que el mandatario respondió que “es mi compromiso”. Luego recibió los saludos tradicionales con adornos florales.

Desde la isla y a través de su cuenta de X, el jefe de Estado señaló: “Ya estamos en Rapa Nui, uno de los lugares más maravillosos de nuestra patria que requiere reconocimiento, respeto y también acciones y presencia del Estado”.

“En estos tres días abordaremos avances en el mejoramiento del terminal de pasajeros del aeropuerto, pavimentación, vivienda, empleo y apoyo a jefas de hogar, además de desafíos relevantes para la comunidad y autoridades locales”, añadió.

En paralelo, grupos de manifestantes protestaron en el exterior del aeropuerto, pero no se registraron incidentes. Los isleños gritaron consignas en favor de la autonomía de Rapa Nui y mostraron pancartas alusivas.

Boric viajó en el Boeing de la Fach acompañado por la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta. También se sumó el senador de Valparaíso, Tomás de Rementería (PS).

También lo recibió la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati (Ind.), quien también calificó como “tardía” la visita del mandatario.

“Se lo planteé directamente a su equipo de avanzada, que a mí me parecía que a pocas semanas de dejar el gobierno, de terminar su mandato, es un poco tardío”, declaró ayer la jefa comunal.