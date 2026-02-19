Chile podría investigar y juzgar a más de 100 soldados con doble nacionalidad chileno-israelí por crímenes en Palestina

Un total de 111 ciudadanos chilenos con doble nacionalidad israelí figuran en un listado oficial de soldados que han participado en operaciones militares en Gaza y Cisjordania, lo que abre la posibilidad de que sean investigados y eventualmente juzgados en Chile por presuntos crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

La información fue revelada por el Ejército de Israel tras una solicitud de una organización no gubernamental, y fue difundida por el Centro de Información sobre Palestina. El antecedente se conoce un día después de que un abogado chileno presentara una denuncia ante la justicia nacional contra un soldado israelí que se encontraba de visita en el país, buscando que sea procesado bajo jurisdicción chilena por delitos internacionales.

El hecho de que los militares involucrados cuenten con nacionalidad chilena podría establecer un precedente jurídico, ya que la legislación local contempla la persecución de delitos como genocidio y crímenes de lesa humanidad, incluso si estos fueron cometidos en el extranjero. La Ley 20.357 del Código Penal establece penas que pueden alcanzar entre 20 y 40 años de prisión si se acreditan este tipo de crímenes.

Según estimaciones del propio Ejército israelí y medios de ese país, más de 50 mil militares tienen doble nacionalidad, incluidos alrededor de 2 mil 500 latinoamericanos. En ese contexto, los chilenos representarían una pequeña fracción de ese contingente, aunque su situación ha generado debate en Chile sobre la responsabilidad penal de ciudadanos que participan en conflictos armados en el extranjero.