Detienen al expríncipe Andrés de Inglaterra por su relación con el caso Epstein

Las autoridades policiales de Reino Unido han detenido este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, ha indicado en un comunicado que “como parte de una investigación, ha sido arrestado un hombre de Norfolk en la sesentena por sospechas de mala conducta en un cargo público“. “Se están llevando a cabo registros en direcciones de Berkshire y Norfolk”, ha agregado.

“El hombre se encuentra bajo custodia. No identificaremos al arrestado, según normas nacionales. Recuerden que este caso está activo, así que debe tenerse cuidado con cualquier publicación para evitar un desacato“, ha afirmado la Policía, después de que la cadena de televisión británica BBC señalara que el detenido era el antiguo príncipe de Inglaterra y hermano del actual rey Carlos III.

Oliver Wright, de la Policía del Valle del Támesis, ha resaltado que “tras una evaluación exhaustiva, ha sido abierta una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público”. “Es importante proteger la integridad y objetividad de nuestra investigación, mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este supuesto delito”, ha manifestado.

“Entendemos el importante interés público en el caso y facilitaremos actualizaciones en el momento apropiado“, ha zanjado.

La detención llega semanas después de que la familia real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos de Andrés, expulsado asimismo de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como “necesaria” a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.

El propio Andrés anunció en octubre de 2025 que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que “las continuas acusaciones” en su contra “distraían” del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.

Por su parte, el primer ministro de Reino Unido defendió que Andrés Mountbatten-Windsor compareciera ante el Congreso de Estados Unidos por su presunta relación con Epstein, a raíz de la publicación de más de tres millones de documentos relacionados con el caso por parte de las autoridades del país norteamericano, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada ‘ad hoc’ en noviembre de 2025.