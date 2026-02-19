Enorme explosión provoca emergencia en Renca: reportan tres fallecidos

Una enorme explosión de origen aún desconocido en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana de Santiago, mantiene en alerta esta mañana a las autoridades. Bomberos de Chile confirmó tres fallecidos y siete heridos de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión ocurrió alrededor de las 8:22 horas en el sector de Los Atacameños y la Avenida Fresia, a un costado de la autopista Autopista General Velásquez, hasta donde llegaron varias compañías de Bomberos de Chile, personal de Carabineros de Chile y al menos cinco ambulancias.

Tras la explosión, una bola de fuego se expandió en todas direcciones y alcanzó a los vehículos que circulaban por la Autopista General Velásquez, entre ellos un bus con pasajeros y un camión con cilindros de gas. También afectó a casetas de guardias de seguridad de las empresas del sector.

Según las imágenes del momento, se observa una aparente fuga de gas y luego una enorme combustión que se propagó como onda expansiva en todas direcciones. El siniestro originó además una columna de humo visible en distintos puntos del sector norte de la Región Metropolitana.

De manera preliminar, se investiga si se trató de la fuga y explosión de un domo de gas o si el origen estuvo en el camión que transportaba cilindros. Las llamas alcanzaron un depósito de vehículos de una compañía de remates, que sufre cuantiosos daños, al igual que instalaciones aledañas.

La emergencia continúa en pleno desarrollo, con equipos de rescate trabajando en la atención de víctimas y en el control del fuego, mientras las autoridades realizan peritajes para determinar las causas exactas del hecho.