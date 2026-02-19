Fiscalía responsabiliza al conductor del camión de gas por explosión en Renca que dejó cuatro muertos

La Fiscalía Regional Centro Norte atribuyó la responsabilidad inicial del accidente que derivó en la explosión de un camión con gas licuado en Renca al conductor del vehículo, quien falleció en el siniestro. La tragedia dejó cuatro personas muertas, al menos 10 heridas y más de 50 vehículos quemados en el sector de la Ruta 5 con General Velásquez.

La fiscal jefe, Macarena Cañas, señaló que el chofer del camión de la empresa Gasco habría perdido el control del vehículo, posiblemente por exceso de velocidad, lo que provocó una colisión en cadena con otro camión de mayor tamaño. Posteriormente, el impacto generó una explosión tipo “nube” debido al gas licuado de petróleo que transportaba el vehículo.

Cañas indicó que Bomberos continuará trabajando durante varias horas para controlar las llamas y asegurar la zona, tras lo cual se podrá ingresar plenamente al sitio del suceso para realizar las diligencias investigativas. Para ello, el Ministerio Público convocó a distintas unidades especializadas de Carabineros, como SIAT, SEBV, OS9 y Labocar, con el fin de determinar la dinámica del accidente y establecer eventuales responsabilidades penales.

La persecutora también advirtió que la identificación de las víctimas fatales será compleja debido a las características del incendio, por lo que se están realizando esfuerzos para confirmar las identidades y contactar a sus familiares. Además, hizo un llamado a posibles personas lesionadas que no hayan sido registradas en el lugar a acercarse a Carabineros para su identificación.

Si bien la Fiscalía busca establecer la responsabilidad penal del conductor fallecido por un eventual cuasidelito de homicidio grave, Cañas señaló que también se investigarán posibles responsabilidades de terceros, para lo cual se están periciando registros de cámaras y otros antecedentes técnicos.

Por su parte, Gasco informó que el camión transportaba gas licuado desde un terminal en Quintero hacia su planta en Maipú cuando se volcó en la vía, generando posteriormente la ignición del combustible. La empresa confirmó la muerte del conductor, trabajador de la firma, y señaló que sus equipos acudieron al lugar para colaborar con la emergencia. Asimismo, aseguró que está recabando antecedentes para entregarlos a las autoridades y expresó sus condolencias a las víctimas y personas afectadas, comprometiéndose a seguir informando sobre el avance de la investigación.