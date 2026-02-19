Ministro Elizalde y demora de ayudas en Penco: “Hay alcaldes que han hecho una buena pega y otros que no”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajó hasta la región del Biobío para abordar las ayudas orientadas a las personas damnificadas por el megaincendio de mediados de enero. Junto a autoridades nacionales y regionales, se realizó una visita inspectiva y una mesa técnica para analizar el despliegue que se ha realizado en este tiempo.

En la instancia, se le consultó por las diferencias en el proceso de ayuda entre comunas, en específico por los retrasos denunciados en la comuna de Penco. El secretario de Estado aseguró que “en general” en todas las comunas ha habido coordinación y avance. Sin embargo, reconoció que “si vemos la situación de Concepción y de Tomé, ha habido un avance proporcional, muy superior al que se ha producido en Penco”.

En ese sentido, Elizalde aseguró que “ahí hay tareas que corresponden a autoridades nacionales, otras a las autoridades regionales y otras a las autoridades municipales. Nosotros esperamos que se actúe con la mayor celeridad”.

Sobre la diferencia de casas construidas, dijo que “todavía la información que se ha proporcionado en esa comuna (Penco) respecto de la demanda de vivienda de emergencia está muy distante de las personas afectadas. En segundo lugar, se han enviado ayudas significativas. De hecho, yo hice una inspección al galpón donde estaba esa ayuda y creemos que esta tiene que distribuirse con la mayor celeridad”, analizó.

“Muchos vecinos me dicen que la ayuda no llega, pero en lo que respecta a Senapred, puedo señalar que esta se envió con mucha celeridad en los primeros días y, por tanto, lo que corresponde es que las autoridades municipales la distribuyan a los vecinos”, insistió Elizalde.

En cuanto a las críticas del alcalde de Penco, Rodrigo Vera, el ministro respondió que se trata de “una diferencia entre un organismo técnico, que es Senapred, y un órgano político, que es el municipio. Entonces, creo que más que entrar en un debate de carácter político, aquí lo importante es que se sigan las instrucciones del organismo técnico, que es Senapred”.

Así, explicó que “Senapred efectivamente envió un oficio haciendo una serie de observaciones respecto de los procedimientos que se estaban implementando en esa comuna, que contrasta con lo que ha ocurrido con los otros municipios. Nosotros esperamos que esto se resuelva para el bien de los vecinos”.

“No creo que sea o tenga sentido establecer un debate entre autoridades políticas, sino que aquí hay que hacerle caso a los organismos técnicos. Senapred es el que coordina las emergencias y por eso hay que tener a la vista las observaciones que ha realizado respecto de la situación en particular en uno de los municipios que ha sido afectado por esta catástrofe, que dista de la situación con otros municipios. Eso va más allá de la orientación política de los alcaldes (…) Hay alcaldes que efectivamente han hecho una muy buena pega y se ha avanzado con mucha celeridad, y otros que no lo han hecho. Y el llamado es a que todos hagan el mejor esfuerzo posible”, continuó Elizalde.

Consultado sobre el tema de los permisos de demolición, el jefe de cartera de Interior indicó que “cuando se trata de demoliciones de un conjunto de viviendas, se requiere un decreto municipal que la autorice (…) Ahora, cuando la demolición es uno a uno, en ese caso no se requiere el decreto municipal y basta la autorización de los vecinos”.

Entrega de ayudas

Respecto al Plan de Habitabilidad de Emergencia o habitabilidad transitoria, el secretario de Estado anunció que se va a proceder al pago de la primera cuota del Bolsillo Electrónico de Emergencia para la Autoconstrucción (BEEA) a mil 523 familias que han optado por esta ayuda. Son 150 UF y Elizalde aseguró que están “trabajando para que este aporte se realice con mucha celeridad”.

Explicó, además, que esta decisión se ha expresado a través del “levantamiento de información en terreno, así como la plataforma electrónica que se habilitó para que, a través de la Clave Única, pudieran elegir entre las distintas opciones (…) Todos estos números van a ir aumentando en la medida que los vecinos vayan optando entre las alternativas”.

Todos los datos entregados corresponden a todas las regiones afectadas, o sea, Biobío, Ñuble y un remanente de La Araucanía. A la fecha se han instalado 484 viviendas de emergencia y hoy mismo se espera superar las 500, indicó la autoridad.

El BEEA es la tercera contribución económica que se realiza en este contexto y el ministro Elizalde destacó que “en un tiempo acotado y más reducido que en oportunidades o catástrofes anteriores se levantó la información a través de la ficha FIBE. A más de 4 mil familias se les pagó lo que se denomina el Bono de Recuperación, de acuerdo al nivel de afectación de la vivienda, la gran mayoría tenía una afectación importante y, por tanto, este bono ascendió a $1 millón y medio. Posteriormente, a todas esas familias se les pagó lo que se llama el Bono de Acogida, que asciende a casi $400 mil. O sea, 10 UF”.

“De esta manera se está actuando a toda marcha para que la ayuda llegue a las familias y, sobre todo, para que tengamos una habitabilidad de emergencia en un plazo relativamente corto, de manera tal que las familias puedan enfrentar el invierno”, agregó Elizalde.