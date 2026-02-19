Diario y Radio Universidad Chile

Monumento a Gabriela Mistral en Plaza Baquedano está casi listo y sería inaugurado en marzo

La escultura en homenaje a la poeta avanza en su fase final y solo restan detalles de pintura, mientras autoridades proyectan su inauguración para marzo en el marco de la renovación del eje Alameda–Providencia.

Cultura

El monumento en homenaje a Gabriela Mistral que se levanta en el nudo Baquedano, en Santiago, se encuentra en su etapa final de construcción y podría ser inaugurado durante marzo, según reportó The Clinic.

De acuerdo con la información, la obra presenta un alto grado de avance y solo restan detalles menores, principalmente relacionados con trabajos de pintura, para su entrega definitiva. Se espera que el monumento esté completamente terminado en las próximas semanas, en el marco del proyecto de renovación del eje Alameda–Providencia.

La instalación forma parte de una iniciativa pública destinada a relevar la figura de la poeta y Premio Nobel de Literatura, incorporando su presencia al espacio urbano de uno de los principales nodos de la capital. La obra se emplaza en un sector emblemático, donde confluyen debates sobre memoria, espacio público y simbolismo urbano tras el estallido social de 2019.

El proyecto se suma a las intervenciones urbanas impulsadas en la zona de Plaza Baquedano, que buscan transformar el sector en un nuevo espacio cívico y cultural, incorporando monumentos, áreas de encuentro y mejoras en la infraestructura urbana.

