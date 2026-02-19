PDI allana oficinas de Codelco y domicilios de exejecutivos por tragedia en El Teniente

La Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, realizó diligencias en oficinas de Codelco en Santiago y Rancagua, además de allanamientos en domicilios de dos exejecutivos de la estatal, en el marco de la investigación por la tragedia ocurrida en la mina El Teniente, que dejó seis trabajadores fallecidos.

Según informó Emol, el operativo tuvo como objetivo la incautación de equipos electrónicos, los que serán analizados por peritos especializados de la policía civil como parte de las indagatorias para esclarecer eventuales responsabilidades en el accidente.

Los exejecutivos Mauricio Barraza Gallardo, ex vicepresidente de Operaciones, y Claudio Sougarret Larroquete, ex gerente de Operaciones de la División El Teniente, figuran en calidad de imputados. Ambos fueron desvinculados de la empresa el pasado 13 de febrero.

Desde la Fiscalía también se recordó que en diligencias realizadas en octubre del año pasado se incautaron especies pertenecientes al ex gerente de proyectos Rodrigo Andrades, tercer ejecutivo despedido tras el fatal accidente.

Por su parte, Codelco señaló que las acciones no corresponderían a un allanamiento propiamente tal, sino a una “entrega voluntaria de antecedentes coordinada con el fiscal”, en el marco de la colaboración de la empresa con la investigación en curso.