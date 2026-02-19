Presidente Boric confirma que aumentaron a cuatro los fallecidos por explosión de camión con gas en Renca

El presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó este jueves 19 de febrero que aumentó a cuatro el número de víctimas fatales tras la explosión de un camión que transportaba gas licuado en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana.

Desde Rapa Nui, donde se encuentra en actividades oficiales, el mandatario se refirió al hecho durante un punto de prensa, señalando que el accidente ocurrió durante la mañana en el sector de la Ruta 5 con General Velásquez, en el límite entre Renca y Quilicura.

“Producto de un accidente automovilístico, un camión explotó y tenemos confirmadas hasta el momento la cifra de cuatro fallecidos”, indicó Boric, quien además envió condolencias a las familias de las víctimas.

El siniestro dejó también al menos 10 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente y coordinando las labores de emergencia en el lugar.