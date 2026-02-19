Putin reitera rechazo al bloqueo de EE.UU. tras reunirse con canciller cubano en Moscú

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió este jueves en Moscú al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, encuentro en el que reiteró el “rechazo rotundo” del Kremlin al bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la isla, en medio del agravamiento de su crisis económica.

Durante la reunión, Putin afirmó que la postura de la política exterior rusa respecto a las sanciones estadounidenses es “clara e inequívoca”, y reconoció los “inmensos retos” que enfrenta el pueblo cubano desde hace décadas. Asimismo, destacó la “lucha” de Cuba por “vivir según sus propias reglas y defender sus intereses nacionales”.

El mandatario ruso subrayó el carácter “especial” de las relaciones entre Moscú y La Habana, señalando que Rusia ha respaldado históricamente a Cuba en su camino de independencia y desarrollo. En esa línea, valoró de manera positiva la evolución reciente de los vínculos bilaterales, aunque no entregó detalles sobre los acuerdos o materias abordadas durante el encuentro.

Por su parte, Bruno Rodríguez expresó su “profundo” agradecimiento a Putin a través de un mensaje en la red social X, donde calificó las relaciones entre ambos países como “históricas y fraternas”. El canciller cubano indicó además que transmitió un saludo del general Raúl Castro y del presidente Miguel Díaz-Canel, junto con el reconocimiento de La Habana por el “invariable apoyo” de Rusia frente al bloqueo y el cerco energético que, según señaló, afectan gravemente a la población cubana.