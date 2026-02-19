Una docena de jefes de Estado confirma asistencia al cambio de mando presidencial

Aunque sin especificar sus nombres, la Cancillería informó que, hasta ahora, una docena de jefes de Estado ha confirmado su asistencia a la ceremonia de cambio de mando presidencial, cifra similar a la registrada en la última transición, cuando participaron 14 mandatarios.

Según informó La Tercera, entre los invitados se encuentran el rey de España, Felipe VI, y los presidentes Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Volodimir Zelensky (Ucrania), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador) y Rodrigo Paz (Bolivia). También figuran la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Una de las presencias más esperadas es la del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien —según trascendidos— encabezaría la delegación estadounidense, gesto interpretado como una señal de respaldo al presidente electo José Antonio Kast por parte de la administración del presidente Donald Trump.

Asimismo, se espera la participación del presidente argentino Javier Milei, con quien Kast se reunió tras su victoria electoral en diciembre. Aunque Milei tiene previsto viajar a Estados Unidos a comienzos de marzo para participar en el Argentina Week en Nueva York, fuentes diplomáticas señalaron que igualmente se prevé su presencia en la ceremonia en Chile.