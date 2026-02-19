Ximena Póo y denuncia de Vinícius Jr.: "En Europa el rebrote del racismo está en su punto más álgido"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Ximena Póo, abordó la denuncia del futbolista brasileño, Vinícius Jr., por insultos racistas del jugador del Benfica, Gianluca Prestianni. Además, se refirió al escenario actual en el mundo con este tipo de expresiones.

La profesora explicó que los partidos de fútbol, y sobre todo los campeonatos como la Champions Leage, tienen un “efecto expansivo enorme” y generan sentido de pertenencia en las barras, lo que, a su vez, ha dejado ver “estallidos en barras que se pelean con otras, con mucho odio racista. Y ahí hay un odio que también es bastante interseccional, racista, clasista, de género y también religioso”.

Lo anterior es lo que presionó a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) a determinar un protocolo frente a este tipo de actos, planteó Póo, con sanciones frente a este tipo de actos.

“Sobre todo pensando en este efecto multiplicador. Cuando hay ocasiones de racismo dentro o fuera de la cancha esto afecta también a todos los que están viendo la pantalla de la televisión o escuchando la radio y luego salen a la calle. Ha habido ciudades bastante destruidas luego de un partido y con peleas que han dejado muertos, asesinatos por odio”, reflexionó la experta.

Póo explicó que este es un problema no solo del fútbol, sino que de la sociedad en su conjunto: “Sabemos que no solamente en Europa el rebrote del racismo – porque esto nunca ha terminado – está un en punto bastante álgido”, dijo.

La académica apuntó a la polarización y el odio y cómo eso se exacerba a través de redes sociales para luego ser capitalizado, por ejemplo, por la ultraderecha. Explicó que “se está ligando mucho a las barras bravas al descontento social que existe en Europa porque el Estado de bienestar se está resquebrajando hace por lo menos 20 años, y entonces hay desempleo, etc. Y el chivo expiatorio es siempre la migración”.

“Uno se alegra que la UEFA tenga estos protocolos racistas, pero también debiesen existir a nivel de todas las instituciones, porque la norma de alguna manera frena estas pulsiones de odio. El odio es una emoción bastante primaria, pero cuando están en masa, cuando son muchísimos, se sienten con todo el poder del mundo para ir a destruir al otro. Y ahí se generan reyertas y expulsiones de barrios”, continuó Póo.

Para la experta, mirar situaciones como la denuncia de Vinícius Jr. es fundamental, pero también lo es “observar qué está pasando en la mesa en las casas, en la cotidianidad, cuando hay algún comentario xenofóbico o racista y cómo pararlo. Porque se combate parando esto, no dialogando”.

Póo analizó también qué pasa cuando discursos racistas son emitidos por autoridades o figuras públicas. “Las personas sienten el derecho de tomar agencia. Es decir, este presidente, esta presidenta, este diputado, este profesor, profesora, está legitimando un discurso racista que es de las élites, de cualquiera sea de ellas. Por lo tanto, se está legitimando que tiene un poder que puede ejercer. Entonces, yo me puedo agenciar para, de alguna manera, sentir que ese poder también lo tengo yo”.